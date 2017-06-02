想要快速還掉負債 避免做這5件事！

外國財經媒體提出償還債務需要避免的5件事。（法新社）

2017-06-02 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕債務讓許多人生活起來綁手綁腳，外國財經媒體提出償還債務需要避免的5件事。

《CNBC》報導，如果你想償清負債，必須避免的5件事：

一、避免出去吃飯

還清逾7萬美元債務並在35歲成為百萬富翁的透納（ Scott Alan Turner）說，他從父母身上學會最重要的儲蓄小撇步就是少上餐廳，他的父親會自己帶便當去公司，他們家幾個月才出外用餐。透納會在星期天準備接下來一週的食物。

二、避免癡迷社交軟體

薩爾（Derek Sall）在30歲生日前還清11.6萬美元的債務，他說自己能夠償清債務最大的原因是避免查看社交軟體上，朋友都在做些什麼，這會導致自己想要花錢。薩爾建議人們好好的過自己的生活，看到朋友出外旅遊，會讓自己覺得也想這麼做。

三、避免否認欠債

在不到1年時間還清4.85萬美元就學貸款的佩奇（Amanda Page）說，他曾經否認自己的學貸，認為這不是他應該還的債務，但他後來修改這個想法，努力賺錢並減少開支，快速還完學貸。

四、避免其他財務目標

要認真償債，代表要把其他財務計畫像是投資、買房延後，卡希爾（Cahill）夫婦只花54天就還清1.8萬美元的就學貸款，他們停止投資，並從應急基金中撥款償債。

五、避免討厭的工作

控制支出可改善財務狀況，但增加收入則可加快累積財富，透納辭去原本缺乏熱情的工作，投身創業獲得財富。但透納的作法並不適用於所有人，人們應思考如何改變自己的就業狀況以提高所得，例如從事副業、努力晉升或轉職。