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梅雨釀災 全台110條河川列土石流警戒

金山區三界壇路等處嚴重積水，車輛無法通行。金山警方進行交管。（記者林嘉東翻攝）

2017-06-02  09:45

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面來襲！為北海岸帶來驚人的雨量，石門、三芝等地區累積雨量已經破500毫米，新北、基隆共12區列淹水警戒，另外中部多處水庫也因水位升高，開始進行洩洪或調節性放水。

根據水利署網站顯示，驚人的雨量已經造成北海岸多處淹水災情，水利署針對新北市的石門、八里、淡水、金山、萬里、三芝以及基隆市的中山、仁愛、信義列為一級淹水警戒區域，另外基隆市的中正、安樂、暖暖則為二級淹水警戒；新北市政府已經開設災害應變中心，截至上午8時30分，共傳出淹水災情達43件。

中部多處水庫也因水位升高，持續進行洩洪或調節性放水中，如明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、德元埤等，請下游民眾多加留意。

此外，農委會水保局也針對新北市的3區7村共12條河川發布12條土石流紅色警戒，而台中、南投、嘉義等3縣市共3鄉25村的98條河川發布土石流黃色警戒，詳細範圍詳見下表。

0602豪雨土石流警戒區預報

發布時間：106年 06月02日08時30分 報別：第1報

12條土石流紅色警戒，分布於新北市三芝區橫山里、八賢里，金山區三界里、永興里、重和里、西湖里，石門區乾華里等。

98條土石流黃色警戒，分布於臺中市和平區南勢里、達觀里、天輪里、博愛里、自由里、平等里、梨山里，南投縣仁愛鄉互助村、南豐村、春陽村、親愛村、法治村、新生村、萬豐村、發祥村、精英村，嘉義縣阿里山鄉山美村、豐山村、里佳村、樂野村、茶山村、來吉村、達邦村、新美村、十字村等。

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標題：梅雨釀災 全台110條河川列土石流警戒


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