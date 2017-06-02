06/02 各報重點新聞一覽

2017-06-02 06:52

自由時報

宜蘭開鍘 拆違規農舍

宜蘭遍地可見大型農舍，總數已多達八千五百間，其中許多屋主是違規填土興建，宜蘭縣政府昨天出動兩台怪手，率先拆除了礁溪鄉一棟三層樓高的違規農舍，宜蘭縣代理縣長吳澤成強調：「未來只要稽查到類似重大違規農舍，一定拆除！」

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交接爭議》洪秀柱嗆自行辭職 吳敦義：提早交接違法

國民黨主席選舉已在上月20日落幕，但當選人吳敦義和現任黨主席洪秀柱在交接問題上持續交鋒。洪昨透過媒體專訪，批評吳縱容下面的人放話，好像她賴著不走，她並嗆說，必要時會單方面自行宣布辭職。

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爬山壁搶修蘇花 5蜘蛛人57樓高賣命

蘇花公路因落石不斷，落石頻率每小時內掉落將近一百八十次，像暴雨一樣，封閉長達三天，卻靠著五名「蜘蛛人」，背著四十公斤重的工具，攀上近一百七十公尺、五十七層樓高度的山壁進行刷坡搶修，才搶通一條回家的路，他們全都是來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人。

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蘋果日報

搶逾兆商機 Android Pay攻台 對戰Apple Pay Samsung Pay

Android Pay昨正式在台上線，國際行動支付3巨頭全員到齊，搶台灣逾兆元商機！為和Apple Pay、Samsung Pay一較高下，Android Pay打出兩大特色：結合Google Map定位及與全台最大紅利點數平台HAPPYGO合作，首波支援中國信託及第一銀行信用卡，並喊出年底前挑戰50萬張綁卡量。上線首日，銀行估Android Pay綁卡量已破萬張，潛在用戶更上看700萬戶。

小心 豪雨狂風 今明襲台

西南氣流結合滯留鋒面，今、明將有劇烈降雨威脅全台。中央氣象局昨已針對21縣市發布豪雨或大雨特報，預警今全台天氣不穩定，有陣雨或雷雨，並可能有豪雨，要嚴防瞬間大雨、雷擊及強陣風，小心坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。中南部農民昨搶收作物，祈求老天別讓大雨成災。

聯合報

吳交接開戰 洪秀柱：吳敦義出來面對

國民黨主席權力交接風波再起，現任黨主席洪秀柱昨天呼籲，黨務交接事關黨未來發展至鉅，請黨主席當選人吳敦義拿出黨領導人高度，親自出來面對解決；如果吳不出面，她就自行走人。

蘇嘉全：行政院應思考 公平分配前瞻

前瞻基礎建設的內容及預算分配，引發在野黨不滿，立法院長蘇嘉全昨天表示，資源如何公平分配，行政院應該好好思考。

中國時報

不滿名嘴指關說妻子回任法官 邱太三槓上廖筱君

法務部長邱太三槓上名嘴。邱不滿政論節目，不實爆料他關說妻子宋富美回任法官，爽領千萬退休金，昨召開反擊記者會，要求節目主持人廖筱君、名嘴黃越宏及律師周武榮3人於5天內公開道歉，否則將提起刑事自訴誹謗罪並附帶民事賠償；廖、黃2人則批邱公器私用，歡迎提告。

政院拍板 將創造1400億經濟效益 花敬群：住都中心不會變大怪獸

行政院院會昨日通過《國家住宅及都市更新中心設置條例》草案，推動都更，促進土地運用效益，將函請立法院審議。內政部次長花敬群在院會後記者會表示，住都中心成立後，預計內部投資會超過400億元，可以創造1400億元經濟效益。