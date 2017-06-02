7縣市大豪雨特報！全台嚴防強降雨

氣象局清晨對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報，另全台各縣市則發布大雨或豪雨特報，17縣市陸上強風特報。（資料照，記者劉信德攝）

2017-06-02 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（2日）西南氣流持續影響，北邊的滯留鋒面也到達台灣上空，各地天氣相當不穩，清晨已針對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報，是今年首次發布大豪雨警示，另全台各縣市則發布大雨或豪雨特報，17縣市陸上強風特報，民眾出門務必備妥雨具，並防範有災情發生。

中央氣象局今天清晨也對基隆市、台北市、新北市等地發布「大雷雨」即時訊息，因北部近海對流雲系發展旺盛，基隆北海岸已出現較大雨勢，提醒民眾，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或冰雹，易出現溪水暴漲、淹積水，山區易發生坍方、落石、土石流。

溫度方面，除東南部仍有焚風發生的機率，今天高溫可以來到33度，其他地方由於降雨明顯，溫度下降，其中北部和宜花由於鋒面後有東北風吹下來，白天高溫的降幅會較大些，約在26、27度，而中南部則在28到30度，各地低溫則約23到26度。

在西南氣流影響下，基隆北海岸、西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區也會有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意。

空氣品質方面，全台各地及離島地區空氣品質為良好等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 26 ~ 33 27 ~ 33 27 ~ 31

氣象局對全台發布大雨、豪雨及大豪雨特報。（圖擷取自氣象局網站）

氣象局對全台發布大雨、豪雨及大豪雨特報。（圖擷取自氣象局網站）

今天各地天氣預報。（圖擷取自氣象局網站）