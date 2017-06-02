美政策轉彎 川普宣布退出巴黎氣候協定

2017-06-02 04:00

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，美國將退出巴黎氣候協定，但願重新談判新的協定。這項決定顯示美國的政策將改弦更張，對遏止地球暖化的努力和美國與盟國的關係都將有重大影響。

川普在白宮玫瑰園舉行記者會，作出這項重大政策宣布。他說：「自今天開始，美國將停止履行不具約束力的巴黎協定，也不再承擔這項協定加諸我國的沈重財務與經濟負擔。」

不過，他表示，美國願意重新談判氣候協定，將設法「達成公平的協定」。

先前白宮已放出風聲，川普可能宣布退出有195國加入的巴黎氣候協定，在今天正式宣布前，川普持續聽取正反雙方意見，但最後仍作出退出的決定，實現他競選時的承諾。

反對美國退出巴黎協定的據說包括川普的女兒伊凡卡（Ivanka），他們警告，此事不僅關乎環境，也將影響美國在世界舞台上的聲望和領導地位。

川普認為，加入氣候協定是對美國人不利的交易。他認為自己必須信守競選承諾，「把美國勞工放在第一位」。

美國是世界第二大溫室氣體排放國，僅次於中國。川普實現競選承諾，退出巴黎氣候協定，將加深與盟國間的歧見，使得美國加入敘利亞和尼加拉瓜的行列，成為世界上少數未參與這項協定的國家。

2015年12月，聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議（Cop21）在巴黎召開，有195個締約國參與會議，於2015年12月12日通過巴黎協定，去年11月達到55國以上批准、碳排放量合計達55%以上的雙重門檻，正式生效。

在巴黎氣候協定下，各國須遵守自主訂定的溫室氣體減量承諾，力求在這個世紀結束前，共同把全球升溫至少控制在比工業時代前增加攝氏2度以內，並盡可能控制在1.5度以內。

科學家估計，要把升溫控制在攝氏2度以內，全球必須在2050年以前，以2010年排放量為基準，減少40%到70%溫室氣體排放，並最晚於本世紀末達到零排放。

全球氣溫升高若超過2度，可能引起嚴重天災、糧食危機、疫病傳播、動植物滅絕、土地覆沒等危機，將出現大批環境難民，甚至戰禍，全人類都將承擔後果。