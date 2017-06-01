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青塘園遊客中心委外 截標在即沒人投標

青塘園遊客中心招標目前還沒廠商投標，養工處已放寬經營限制，希望吸引業者投標。（記者李容萍攝）

2017-06-01  23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區公所在青塘園生態公園，斥資3000萬元以玻璃帷幕打造「青塘園遊客中心」，去年初就完工，由中壢區公所、市府養護工程處辦理點交作業中，養工處已在5月9日委託經營管理標租，6月9日截止投標，如果標租順利，最快在今年暑假營運。

青塘園生態公園是青埔地標，內有完善的木棧道、觀景平台等設施，其中以雙塔設計的斜張景觀橋，更社區居民和外地遊客散步、休閒的熱門據點，遊客中心居高臨下，在此一邊用餐、一邊賞美景，CP值頗高。

由養工處5月9日辦理委託經營管理標租作業，將遊客中心納入簡易餐飲及藝文展覽服務，委託經營管理案預計以3年為期，權利金底價為71萬9500餘元，以青埔地段年約24萬元的權利金算是便宜，堪稱青埔地區「尙俗」的店租，投標廠商需為文教、育樂、餐飲等任一營業項目或相關行業，經由甄選優勝廠商後採最高標決標原則，6月9日為領標暨投標截止日。

由於投標截止日將屆，投標廠商掛零，養工處已修改包括營業時間放寬為最晚11點開門、最晚12點關門，可以提供酒精性飲料等條件，希望吸引有意願的廠商踴躍投標。

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  • 青塘園遊客中心招標，尋找經營團隊進駐。（記者李容萍攝）

    青塘園遊客中心招標，尋找經營團隊進駐。（記者李容萍攝）

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