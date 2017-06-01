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車牌遺損需重新選號換牌 百萬車牌「一視同仁」

汽車車牌損壞必須更新時，舊車號不能沿用，只能另挑一組新車牌，就算是百萬元標購的特殊車牌也一樣。（資料照，記者湯世名攝）

2017-06-01  23:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕有民眾投訴，他日前因為汽車車牌損壞，到監理站想換一副同號碼新牌，結果監理站告知只能挑一副新牌，不能沿用原號碼，民眾質疑，萬一是標購的百萬元車牌「6666」或「8888」，遇到意外毀損怎麼辦？板橋監理站長王梅香說，為避免衍生弊端，仍必須依照道路交通安全規則重新選號換牌。

近年監理站開放民眾標購吉利號碼車牌，不管是國人「6666」或「8888」，或者是自己喜歡的特殊號碼，讓許多人一圓好車配「名牌」的美夢，國內的紀綠曾有人以3百多萬元高價，標下6個8的車牌;只是大家可能不知道，萬一車牌意外損壞或是遺失，想要重新申請一面同樣數字車牌，卻是不可能。

一位陳姓民眾日前因為汽車車牌損壞，到監理站想要申請重製，才知道原號碼不能保留重製，新購選號牌前後兩片共2千6百元，不選號6百元（機車一片3百元），另加2百元更換行車執照。

陳先生覺得不合理，如果他買的是特殊號碼車牌，又不能保留這組特定車號，「那政府不是在騙錢嗎？」

王梅香說，汽機車牌每次由廠商開模生產壓製，全部的數量和號碼都必須在監控之下，像是監理站平常也都接受民眾更換車牌號碼，有些民眾甚至新車才掛牌，但是嫌號碼不喜歡，馬上拿來換，但是原先那一組號碼也會註銷，不會再重新販售給其他車主。

王梅香說，公路總局曾經也考慮過比照國外，民眾可以擁有「客製化」的車牌，但考量諸多因素，還是沒有實施。

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