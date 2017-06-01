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氣象局晚間發布 17縣市強風、21縣市豪大雨特報
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氣象局晚間發布 17縣市強風、21縣市豪大雨特報

西南氣流影響，全台17縣市發布強風、豪雨特報。（圖擷自中央氣象局）

2017-06-01  22:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晚10點05分針對全台發布陸上強風警報、豪雨特報。

因西南氣流及滯留鋒面影響，除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市以外的17個縣市都發布陸上強風警報。

此外，台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣共9個西南部縣市發布豪雨特報。氣象局提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風、坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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