山區崩塌就怪梨山農民 和平民代發聲喊冤

台七甲線六十二K有三處大型崩塌，上方非農業種植區。（民眾提供）

2017-06-01 23:07

〔記者李忠憲／台中報導〕大梨山地區長年種植高經濟農作物，每遇山坡崩塌就遭民眾指為元凶，在網路上背負水土保持不佳罵名，令梨山人忿忿不平。當地民代認為，大甲溪常出現非種植區大面積崩塌，未能有效善後才是問題所在，希望主管機關能與居民共同努力，找出方法解決改善。

梨山地區數十年來種植茶葉及多種高經濟價值水果，民眾近年來對高山水土保持要求標準日漸增高，對梨山山區發生土石坍塌，總將果園、茶園當箭靶，在網路上直指是崩塌元凶，這說法讓梨山居民無法苟同。

和平區代表會副主席羅進玉表示，網路資訊及社群網站發達，民眾人手一機，看到山區有崩塌就PO網說是山上過度開發導致。其實，山上農民愛土地不亞於平地人，只要園區出現小型土石流失，就會用沙包等方式防堵，以防情況惡化。

羅進玉說，大甲溪沿岸多年來大規模坍塌事件頻傳，就他印象就有10處，光台7甲線62K對面就有3處崩塌地，單一面積從數公頃至超過十公頃都有。這些崩塌地屬林班地，因地形陡峭，上方並沒有種植行為。他曾追問林務局官員要如何整治，對方卻只說「讓它自然復原」。而一個崩塌地要自然復原少說也要10幾、20年，持續崩塌阻擋水道造成水庫淤積，卻將淤積元凶怪罪農民，讓梨山人因此飽受責難。

他表示，希望林務局能與梨山居民共同努力，趕快找方法解決，延長水庫壽命，讓大台中民生用水保持潔淨，莫讓梨山人受不白之冤。

林務局東勢林管處對此表示，921震災後，山區崩塌情況沒間斷過，也持續進行復建，人口密集及可能有2次傷害區域將優先處理。如中橫臨37便道63K有10公頃崩塌，將於明年完成復建。台7甲62K也已進行約3公頃復建，但其他區域因屬岩盤，無法復建，只能等它自然風化，視情況再進行復建。民眾若有發現新崩塌狀況，可立即通報，將派員前往會勘評估復建。