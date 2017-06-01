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穗花棋盤腳遇蟲蟲危機 五十二甲濕地相揪抓蟲

穗花棋盤腳遇蟲蟲危機，周六到五十二甲濕地來抓蟲。（王俊明提供）

2017-06-01  23:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「穗花棋盤腳」是台灣原生植濕生木本植物，夏季夜晚開花並有香氣，花穗很長有如夜間的煙火，非常美麗。但是今年開花前夕，發現蟲蟲危機，五十二甲溼地附近居民與協會邀請大家週六一起來抓蟲，讓花朵順利綻放。

「五十二甲濕地」是冬山河舊河道區域，地勢底窪有許多的沼澤、水圳，並有廣大的水田，是候鳥重要的渡冬、棲息環境，生態豐富並是全台最大風箱樹及穗花棋盤腳原生棲地。但是開花前夕，有許多民眾發現葉子被小白紋毒蛾啃咬，宜蘭縣五十二甲濕地生態農事觀光權益促進會、宜蘭縣五結鄉利澤社區發展協會、宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會因此發起維護工作，邀請大家周六來抓蟲。

宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會常務理事王俊明表示，今年度在即將開花前，將進行穗花棋盤腳的維護，讓環境整潔、穗花棋盤腳更加的健康，邀請大家前來感受自然美景與自然生態。

主辦單位6月開始，將在6月10日、17日和24日3天，辦理體驗活動，讓大家認識利澤簡的人文歷史與五十二甲濕地的自然生態，將能騎乘自行車賞花，還能坐著傳統鴨母船體驗人文風情，更會帶著遊客到附近利澤老街深入探訪在地歷史，電洽：03-9509759。

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