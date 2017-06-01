獨家》5蜘蛛人攀170米山壁 搶修蘇花無名英雄

蘇花公路蘇澳到東澳段因為落石不斷，經5名蜘蛛人攀上山壁刷坡得以搶通。（營造廠商提供）

2017-06-01 22:05

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘇花公路蘇澳到東澳段因為落石不斷，封閉長達3天多的時間，落石頻率每小時內掉落將近180次，像暴雨一般，直到前天，5名「蜘蛛人」攀上170公尺高，57層樓高度的山壁刷坡搶修，才搶通一條回家的路，大家稱讚他們是無名英雄，他們是來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人。

蘇花公路112.6k附近，從5月28日下午5點多開始出現落石後，南澳工務段長陳文昌說，大大小小的落石不斷，最大的石塊甚至直徑長達2公尺，造成交通阻斷，機具也因為落石持續從185公尺高處不斷滾落，難以進場修理，蘇澳到東澳段從當天晚上7點實施預警性封路，直到5月31日下午4點開放2小時單線通車。許多在管制口排隊等候的民眾，才鬆了口氣說，「終於可以回家了」。

5月30日，公路總局南澳工務段調度5名蜘蛛人陳振維、彭元龍、賴太良、劉哲宇和劉柏男，他們從112.6k山壁後方，攀上170公尺的山壁，蜘蛛人身上綁著安全索，劈開堅韌的雜草，耗費3小時的時間爬上山峰，仍有落石持續掉落的狀態下，土壤鬆動，山壁不穩，工地主任劉文正說，在安全設備確保下，蜘蛛人攀上山壁進行刷坡作業，將鬆動石塊刷落，確保邊坡穩定，山壁下端再以整排雙層貨櫃擋住，讓落石不會彈到路面，保障用路人安全，另外，蜘蛛人都有保意外險，日薪約2500到3000元。

這5名蜘蛛人，全是來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人，其中60歲的陳振維，泰雅名字是尤幹瓦旦，6年前扛起繩索，穿戴上裝備，開始蜘蛛人飛簷走壁的工作。5月30日清晨，尤幹瓦旦從南澳家出門前，老婆叮嚀了一聲，注意安全，老婆一直希望尤幹瓦旦不要再做這麼危險的工作，一看到新聞就提心吊膽，尤其之前看到蜘蛛人在蘇花公路摔落的新聞，每次尤幹瓦旦吊在空中，家人的心也跟著懸在半空，但是尤幹瓦旦很堅持，不斷跟她說，「注意安全就好」。

「哇！那麼厲害。」尤幹瓦旦第一次爬上山壁，也是在台9線蘇花公路上，他說，當時只是爬20公尺高而已，自己就嚇得腳底發麻，兩腿發軟，原本下來以後，也想過別做了，可是看到其他前輩這樣爬上爬下，真的很厲害，他也覺得可以再撐個幾次看看，沒想到一撐就到現在。

這次尤幹瓦旦爬上比第一次上工時，還高上快10倍的高度，尤幹瓦旦說，真的沒有想太多，背起40公斤的裝備，包含安全索、腰帶、工作繩、背負式安全帶，從112.6k山壁後方，開始砍草開路，一路爬上去，大概3小時的時間，爬上頂端，再翻過來正面，垂降進行刷坡，把鬆動的石塊刷落。

「石塊不斷往下掉，土壤又鬆動，往下看就是一片藍色大海。」尤幹瓦旦說，這是他當蜘蛛人6年以來，最驚心動魄的一次，那個高度不只是深不見底，人根本就是像飛在空中一樣，風一吹來不斷晃動，加上邊坡很不穩定，還好有工班的大家互相提醒，「那邊小心」，隨時注意是否有落石，才順利回到地面。

因為長期砍草、把鬆動的石塊掃落，尤幹瓦旦兩雙手到處都是傷痕，原本是做水溝工程、割草的工作，收入很不穩定，後來踏進蜘蛛人這個圈子，當時蘇花公路坍方路段很多，包商到處找工人，日薪又比較高，約有2千多元，後來的日子都待在蘇花公路上，爬上山壁，刷坡、掛網、噴漿打岩釘，通常工期以3個月為一個單位，天氣好的時候，一個月有25天都吊著在上面，一吊就是6小時。

「都是為了生活呀。」尤幹瓦旦說，以前爬是為了養家裡3個小孩，現在爬是為了存棺材本，自己也沒念什麼書，沒什麼專長和技能，靠著小時候跟爸爸、阿公上山打獵的經驗，繼續跟山搏鬥，也感謝山讓他混口飯吃，只要有體力，就會繼續爬上去。

雖然尤幹瓦旦說，他只是做自己該做的工作，不是大家口中的無名英雄，他的工作也是因為自己沒什麼專長和技能，沒有選擇下的選擇，但是在社會大眾眼中，這是相當高風險又需要高技術的工作，更衷心感謝他們為大家搶通那條回家的路。

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