荔枝開花率偏低 農改場建議農友調整剪枝時間

荔枝樹適當剪枝可穩定開花及結果。（高雄農改場提供）

2017-06-01 22:58

〔記者李立法／屏東報導〕受到去年颱風及暖冬影響，南台灣玉荷包荔枝花期延遲，有些產區開花率甚至不到4成，嚴重影響產量，經高雄區農業改良場派員實地勘查後，發現這種情形普遍發生在前一年剪枝過頭的植株，於是呼籲農友應掌握荔枝修剪枝條的時間及程度，以因應氣候變遷。

高雄農改場長林景和表示，高屏地區是荔枝栽培重鎮，以小核種「玉荷包」聞名，栽培面積達3千公頃，近2年在秋冬季節受颱風、暖冬或降雨等氣候影響，使得荔枝間歇性抽梢頻率增加，營養生長停頓時間過短，枝條成熟度不足，開花能力因而降低。

林景和說，今年未開花或開花率偏低的荔枝園區，多發生於前一年幾乎被理光頭的植株，建議農友在果實採收期結束後，植株於6月中旬進行修剪時，除將樹冠內過密或細小枝條疏剪外，整株枝條僅宜截短1/2至2/3（約留6至8片葉），葉腋經7至10天開始萌新芽，9月底前培養3次新梢，如此將可減輕颱風或暖冬等不良氣候對荔枝開花的不利影響。

農改場強調，近年氣候變化急劇，對果園考驗更加嚴峻，唯有充分瞭解栽培品種特性及生育狀態，採取適度修剪控稍措施，才能減輕氣候劇烈變化對果樹的衝擊。