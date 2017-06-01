新北教室網絡社群計畫 用視訊讓孩子與國際接軌

2017-06-01 23:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中小學生不用出國，坐在教室裡就能透過網路社群和埃及學生視訊錄影討論世界水資源；與印度視訊錄影討論終止兒童性虐待；與巴基斯坦視訊錄影討論世界人權、如何吃的健康！

教育局今天在海山國小舉辦「教室連結網路社群（CCOC）」（Connecting Classrooms Online Community）計畫成果發表會暨頒獎典禮，二重國中老師吳美玲現場分享如何克服各國時差，藉由視訊讓孩子認識各國文化與國際接軌，不用出國就能認識世界各國的朋友。

教育局長林奕華說，新北市推動教室連結網絡社群CCOC計畫至今已有75所學校參與，運用網路資訊科技，帶領各區域聯盟學校進行國際教育夥伴的合作與深耕課程教學，透過iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等專案，與國際夥伴學校進行虛擬與實際交流，落實新北市教育國際化。

吳美玲今天分享視訊教學經驗，包括帶領學生與埃及視訊錄影討論世界水資源；與印度視訊錄影討論終止兒童性虐待；與巴基斯坦視訊錄影討論世界人權、如何吃的健康；另外運用平板與巴基斯坦視訊分享台灣的節慶和美食；與俄羅斯視訊錄影討論東西方過年文化差異及傳統節慶及傳統歌謠錄影。

二重國中視訊交流夥伴學校有英國、俄羅斯、伊拉克、巴基斯坦、南韓、埃及、印度、斯里蘭卡等國家，讓孩子認識各國文化與國際接軌，不用出國就能認識世界各國的朋友。二重國中許洧銨同學指出，透過英文課運用Quizizz，Quizlet和kahoot等即時反饋系統，增進口語表達能力。

清水高中與姊妹校福山明王台高校進行明信片交流，並於見面進行相見歡，清水高中學生廖卉汝說，雖然是第一次見面，但在出發前就常跟學伴聊天，明信片交流跟line比起來更讓人期待！手寫的溫度將我們對此次交流的熱忱與期待傳達給日本友人，更下定決心在高中畢業後前往日本繼續深造。