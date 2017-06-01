等了44年！台南下營公園用地 終於要解編了

2017-06-01 23:06

〔記者楊金城／台南報導〕等了44年，下營區俗稱「九分堀」的「公園一」預定地，因未徵收，引起民怨，在歷經20年、4次陳情解編還地於民後，在變更下營都市計畫第四次通盤檢討案中終於將要解編，未來將由公辦市地重劃開發為住宅區和道路、公園等公共設施。

台南市都發局提出變更下營區都市計畫（第四次都計通盤檢討）案已完成細部計畫規劃，都計範圍331公頃，即日起公告展覽到6月23日，6月13日並將在下營區民眾活動中心召開地方說明會聽取地方意見，公展後將進入南市都委會審查。

下營都計變更案中，位在下營市區仁里里的「公園一」預定地4.65公頃的變更最受地方注目，里長楊銀發說，公園用地自編定至今都未徵地設公園，光地主繁衍至今已近600人持分，不徵收對地主不公平，如今可解編變成住宅用地、道路、公園、停車場等公設地，「等了44年，對祖先總算有交代」。

市府副秘書長吳欣修在都發局長任內提案檢討變更下營都計案，他說，內政部曾在民國78年准予解編「公園一」變更用地，但地主們都未提出，民國94年下營都計第三次通盤檢討時被取消解編，這次第四次通盤檢討案才又起死回生。

吳欣修說，下營第四次都計通盤檢討案跟其它變更都計案有很大不同，包括公園一、市場、機關用地和多條都市計畫道路的公設地都解編，還地於民。

下營區長姜家彬說，下營第四次都計通盤檢討案將許多公設地解編，除可平息民怨，並能兼顧下營未來都市、產業和農業發展需求。

都發局總工程司蔡孟儒說，下營「公園一」預定地解編後，未來將由市府地政局採公辦市地重劃案開發，區內有住宅區、公園綠地、道路等，地主要分攤工程費、公設地後，預估地主可分回55%的土地。

下營第四次都計通盤檢討另一亮點是遲未徵收的10多條計畫道路不是解編，還地於民，就是更改道路路線，以保留市區不少傳統閩南建築群落，提供未來歷史街區的指認保存之參考。