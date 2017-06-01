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疑似有人放生 泰安鄉近3年毒蛇亂竄

2017-06-01  21:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕怎麼部落常常有眼鏡蛇亂竄，嚇壞居民！苗栗縣泰安鄉不少居民反映，鄉內部落三年來常常可見毒蛇亂竄，其中以眼鏡蛇居多，泰安鄉象鼻消防分隊也指出，這些亂竄毒蛇中的眼鏡蛇頭比原生種大，身體也較長，研判是外來種，而且是近三年才出現。

泰安鄉長劉美蘭表示，有鄉民曾看到外來廂型車突然出現在部落，公所曾上前查看，只有看見籠子，但是沒有看見蛇，缺乏直接證據指控對方放生，公所無奈讓對方離開。

劉美蘭指出，由於毒蛇亂竄，嚴重影響居民日常生活，不少居民都提心吊膽，鄉公所只好先發放捕蛇籠，可是居民又並非專業捕蛇，真的讓人很無奈。

有居民感嘆，三年來毒蛇尤其是眼鏡蛇亂竄，「無論白天、夜晚，教室、家裡、果園、馬路到處出沒」只能小心翼翼生活。

也有居民指控，「今年就有好幾件放生，可惜沒有當場抓到」、「這個嚴重的問題正在在危害部落的生命安危」。甚至有居住在組合屋的老人家和小孩被闖入家門的毒蛇嚇到。

泰安鄉民說，自從三年前突然出現一批眼鏡蛇後，居民長期被蛇擾，嚴重影響生活，從民宅、工寮，路上常常見到眼鏡蛇等毒蛇逛大街，居民感嘆說，三年前疑似放生團體出現後，大家都提心吊膽，直說「又不是拍電影」，突然間冒初一尾又一尾的毒蛇，且位於山區的泰安鄉醫療資源缺乏，萬一毒蛇咬到人，居民無法立即就醫，恐影響生命安全，痛批「這算哪門子的功德？」。

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  • 泰安鄉近3年來出現大量毒蛇，其中又以眼鏡蛇居多，讓居民不勝其擾。（記者蔡政珉翻攝）

    泰安鄉近3年來出現大量毒蛇，其中又以眼鏡蛇居多，讓居民不勝其擾。（記者蔡政珉翻攝）

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