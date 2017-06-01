為何穿上雨衣雨就停？ 氣象專家告訴你

2017-06-01 22:26

〔記者王捷／台南報導〕今日南台灣氣象不穩定，有時陰天有時晴，下雨一陣大一陣小，甚至有機車騎士抱怨，剛穿上雨衣，雨就停了實在很生氣。南區氣象中心指出，這是因梅雨鋒面還在北部，因鋒面不夠靠近，才會出現陣雨、太陽不時露臉的情況，2日起南區發布大雨特報，梅雨鋒面將接近南台灣，這次的梅雨鋒面很典型，民眾要做好預防豪雨準備，機車族雨衣要隨時帶好，天氣要到6日才會回穩。

南區氣象中心指出，典型的梅雨鋒面有三個特點，第一是西南風較一般時候較強、第二是水氣豐富、第三就是渦數（計算鋒面的數據）較高，只要符合三個要件，就是典型的梅雨氣候，全天雨量豐沛且天氣會陰陰的，這樣的氣候會維持到這個月6日天氣才會回穩。

不過今日鋒面尚未靠近，所以南台灣氣候今日變化很大，有機車騎士在多變天氣常會抱怨，為何穿上雨衣就雨停？或是剛要騎車就下雨？有民眾會認為出門時間短，就不帶雨衣出門，等雨停再騎車，不過2日雨衣最好隨身攜帶，因為雨停的時間可能不長。

隨著西南氣流增強，鋒面逐漸靠近，氣象中心指出，1日深夜開始，南部的雨勢將會明顯增強，明後兩天將是最強的時候，南部各地都會陣雨或雷雨，降雨時間持續，降雨量大，目前氣象局也已經針對南部地區發布豪雨特報。

明後兩天外出要特別注意雨勢，開車行經降雨路段請放慢車速、經過低窪地區或地下道要注意是否有積水或淹水，在山區的民眾，要注意落石和坍方的情形。