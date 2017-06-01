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藝心弦樂四重奏 6月30日涴莎永華館登場

2017-06-01  21:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被譽為台灣本世代最佳室內樂組合之一的「藝心弦樂四重奏」，6、7月又要在國家音樂廳及台南演出「瞬間的永恆」年度音樂會，與愛樂者分享優美音符。

「藝心弦樂四重奏」由Taiwan Connection音樂家組成，成員是小提琴家林一忻、吳宛蓁、中提琴家黃譯萱及大提琴家張琪翊，都是傑出職業演奏家；其中吳宛蓁的音樂啟蒙及養成教育在台南，目前就讀台北藝術大學博士班，也是台北市立交響樂團小提琴團員，來自古典樂界優秀的府城子弟。

樂團除參與TC音樂節活動，隨小提琴家胡乃元至台灣各地舉行講座巡迴音樂會之外，並受邀於春秋樂集及誠品人音樂會等演出。近年來積極累聚紮實的舞台經驗，從小型的講座音樂會、至大型售票演出，甚至遠征於義大利Casalmaggiore國際音樂節演出，豐富展現台灣新生代音樂家實力，去年首次於國家音樂廳演奏廳舉辦音樂會，門票在1個月內即旋風完售。

這次年度音樂會，7月8日在國家音樂廳，6月30日在南市涴莎永華館，演出曲目包括貝多芬：D大調弦樂四重奏，作品18，第3號 Beethoven String Quartet in D Major Op.18, No.3； 孟得爾頌：f小調弦樂四重奏，作品80 Felix Mendelssohn String Quartet in f minor, Op.80 ；拉威爾：F大調弦樂四重奏 Maurice Ravel：String Quartet in F Major。

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  • 「藝心弦樂四重奏」將於6月30日在涴莎永華館登演。（記者洪瑞琴翻攝）

    「藝心弦樂四重奏」將於6月30日在涴莎永華館登演。（記者洪瑞琴翻攝）

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