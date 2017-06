藝心弦樂四重奏 6月30日涴莎永華館登場

2017-06-01 21:50

〔記者洪瑞琴/台南報導〕被譽為台灣本世代最佳室內樂組合之一的「藝心弦樂四重奏」,6、7月又要在國家音樂廳及台南演出「瞬間的永恆」年度音樂會,與愛樂者分享優美音符。

「藝心弦樂四重奏」由Taiwan Connection音樂家組成,成員是小提琴家林一忻、吳宛蓁、中提琴家黃譯萱及大提琴家張琪翊,都是傑出職業演奏家;其中吳宛蓁的音樂啟蒙及養成教育在台南,目前就讀台北藝術大學博士班,也是台北市立交響樂團小提琴團員,來自古典樂界優秀的府城子弟。

樂團除參與TC音樂節活動,隨小提琴家胡乃元至台灣各地舉行講座巡迴音樂會之外,並受邀於春秋樂集及誠品人音樂會等演出。近年來積極累聚紮實的舞台經驗,從小型的講座音樂會、至大型售票演出,甚至遠征於義大利Casalmaggiore國際音樂節演出,豐富展現台灣新生代音樂家實力,去年首次於國家音樂廳演奏廳舉辦音樂會,門票在1個月內即旋風完售。

這次年度音樂會,7月8日在國家音樂廳,6月30日在南市涴莎永華館,演出曲目包括貝多芬:D大調弦樂四重奏,作品18,第3號 Beethoven String Quartet in D Major Op.18, No.3; 孟得爾頌:f小調弦樂四重奏,作品80 Felix Mendelssohn String Quartet in f minor, Op.80 ;拉威爾:F大調弦樂四重奏 Maurice Ravel:String Quartet in F Major。