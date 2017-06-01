儍眼！遊客到鹿港「騎」小鹿 鹿港人火大了

鹿港小鹿鹿搬到生態公園新家了！（記者劉曉欣攝）

2017-06-01 20:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠傻眼！鹿港小鎮終於有「鹿」了，但是開放遊客入園，卻是家長抱著孩子要「騎」小鹿，有「相機男」追著公鹿要拍照，管理員制止也不聽勸；鹿港網友火大建議對這樣自私的人，應該「養獅子裝成鹿」，「養老虎裝成貓」！

鹿港鎮長黃振彥表示，為了讓生態公園擺脫「蚊子公園」之名，所以決定學習日本奈良在公園養梅花鹿，去年先買6隻母的小鹿，先到藝術村與民眾互動，4月正式搬到生態公園，再添購1隻公的梅花鹿，希望鹿鹿家族可以在公園「傳宗接代」，在鹿港落地生根。

黃振彥指出，7隻小鹿進駐生態公園後，為了讓民眾可以與小鹿近距離接觸，平日採團體預約制，星期六、日與國定假日，則是安排時段可以進入園餵養小鹿，由鎮公所提供草料或是飼料，由於公鹿才剛購買，民眾入園餵食小鹿時，管理員會特別交待不要追趕公鹿。

沒想到，先是發生「騎鹿鹿事件」，有家長為了拍照漂亮，就抱著小孩坐在梅花鹿背上，嚇得管理員連吹哨子，家長也不理會；在端午連假又出現帶著「追鹿鹿事件」，「相機男」為了取鏡頭，竟然追著公鹿在跑，管理員吹哨子2次制止也沒用，就請「相機男」離開，這位「相機男」照樣連理都不理。

黃振彥說，「小鹿鹿」很有親和力，也很喜歡跟民眾接近，但為了保護「小鹿鹿」，將祭出「小鹿鹿保護條款」，將加裝監視器，對於不愛護「小鹿鹿」的民眾，管理員有權把違規者請出去；同時也將訓鍊志工，讓入園民眾先上一堂「小鹿鹿小學堂」，建立正確與小鹿鹿互動的觀念，讓「小鹿鹿」在公園快樂長大。