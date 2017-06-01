| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局晚間發布 17縣市強風、21縣市豪大雨特報
 首頁 > 生活

國小師生、家長捐髮 助癌友重拾信心

中正國小師生、大同醫院護理人員今捐髮助癌友，其中有3對姊妹花及一對母女，攜手捐出秀髮。（記者方志賢攝）

2017-06-01  22:01

〔記者方志賢／高雄報導〕捐髮助癌友！中正國小師生、大同醫院護理人員共29人今捐出30公分長髮，其中有3對姊妹花及一對母女，大家攜手捐出秀髮，希望幫助癌友重拾信心。

這場捐髮傳愛今在市立大同醫院舉行，高雄市副市長許銘春、衛生局長黃志中、立委林岱樺及中正國小校長吳軒銘等人出席，共同剪下第一刀，並肯定孩子捐髮助癌友。

市立大同醫院院長吳文正表示，癌症病人接受化療造成掉髮，常帶來情緒上焦慮不安，甚至部分患者因而放棄治療，捐髮幫助癌友重拾尊嚴及信心，是很有意義的事。

中正國小校長吳軒銘也說，很支持學生以付出關懷的方式慶祝畢業，捐髮助癌友，以愛的力量帶給病人勇氣及希望，是學習路上最好的教材。

今天有29人捐出秀髮，其中3對姐妹花，分別是林念蘋、林佳卉和劉佳儀、劉馥綾及陳謦瑜、陳敏慈及一對母女郭文香、廖芷茵，他們一起攜手捐髮做愛心。

發起捐髮活動的國樂班家長鄭淑文說，她去年在網路看到捐髮活動，很受感動，今年初結合管樂班，有22名學生、2名家長及1名老師報名參加，加上4名大同醫院護理人員，共有29人捐髮行善。

鄭淑文的一對女兒林念蘋、林佳卉參加活動外，她們的表姊就讀鳳山高商3年級的鄭秀貞也響應，姊妹花3人一同捐出秀髮。

陪女兒捐髮的郭文香，覺得活動很有意義，但女兒廖芷茵很捨不得留了4年的頭髮，她說女兒每次修剪頭髮都哭，很寶貝自己的頭髮，為鼓勵女兒參加活動，她也一起捐出秀髮。

廣告
  • 捐髮傳愛在市立大同醫院舉行，副市長許銘春（左三）、衛生局長黃志中（右二）、立委林岱樺（左二）等人出席，共同剪下第一刀。（記者方志賢攝）

    捐髮傳愛在市立大同醫院舉行，副市長許銘春（左三）、衛生局長黃志中（右二）、立委林岱樺（左二）等人出席，共同剪下第一刀。（記者方志賢攝）

  • 中正國小師生、大同醫院護理人員共29人捐出長髮。（記者方志賢攝）

    中正國小師生、大同醫院護理人員共29人捐出長髮。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正國小 國樂班 捐髮 癌友 重拾信心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：國小師生、家長捐髮 助癌友重拾信心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.