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扯！這條路工期過了仍一地泥 高低差50公分

2017-06-01  22:42

［記者陳昀／桃園報導］市議員李家興今天指出，楊梅區富岡國中前中正路的拓寬工程延宕，現場不但路面高低差有50公分，還有4根電桿佇立路中間，擔憂完工遙遙無期；市長鄭文燦回應說，已要求工務局與營建署積極協商，協助加速工程進度。

李家興表示，該工程去年5月動工、預計工期一年，但後續完全沒有下文，他到現場一看，也沒有施工跡象，而且泥濘不堪、嚴重影響通行安全，一旁原本商店林立，也因此生意蕭條，商家無不怨聲載道。

鄭文燦表示，營建署耗資1億元在此推動道路拓寬及雨水下水道建設，因工程延宕，市府工務局長黃治峯、顧問拱祥生會勘後，發現工程設計、施工及管理都有問題，為保護市民和學生安全，已要求工務局專案與營建署協商，在最短時間內，協助營建署解決台電管線遷移，並加速工程進度。

「白蘿蔔種出來變黑的！」李家興也提到幼獅工業區的污水排放問題，他說，市府環保局不去抓污染源，只會規定民眾不能抽取地下水，根本是本末倒置；環保局長沈志修表示，目前還未找到污染源，但不會放棄，一定會積極查察。

鄭文燦說，楊梅高山頂有幼獅工業區、幼獅擴大工業區等，工業發展需求很大，其中也有地下違章工廠，市府除推動既有工廠汙水納管外，也會進行工業區整體規劃，完整控制環保、空污。

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  • 楊梅區富岡國中前中正路的拓寬工程延宕，現場路面高低差超過50公分。（市議員李家興提供）

    楊梅區富岡國中前中正路的拓寬工程延宕，現場路面高低差超過50公分。（市議員李家興提供）

  • 楊梅區富岡國中前中正路的拓寬工程延宕，期限已過卻毫無完工跡象。（市議員李家興提供）

    楊梅區富岡國中前中正路的拓寬工程延宕，期限已過卻毫無完工跡象。（市議員李家興提供）

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