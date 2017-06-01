| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局晚間發布 17縣市強風、21縣市豪大雨特報
 首頁 > 生活

金門找Kbike、路燈報修 掃描QRcode輕鬆搞定

金門養工所在每根路燈上貼有QRCODE，可以提供路燈所在位置及公共自行車位置。（記者吳正庭攝）

2017-06-01  21:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門養護工程所今天推廣智慧化報修模式，透過手機掃描路燈上的QRcode，不僅可以報修路燈，公共自行車Kbike哪裡有？也能「報乎你知」；未來充實相關功能後，「路燈在哪裡、資訊就在哪裡」，可滿足更多觀光、諮詢的需求。

金門面積約150平方公里，養工所去年將大、小金門路燈完成「身分普查」，總計全縣共有1萬5000餘盞的路燈，除給予如「身分證號」的編號，並貼上QRcode條碼，今天邀集地區村里長及第一線服務人員研習，推廣周知。。

養工所長許績鑫指出，結合路燈貼上QRcode標識，希望對路燈賦予新的觀念，路燈不再只是單純的照明功能，藉由QRcode的使用，目前可以顯示「路燈報修」、「公共自行車Kbike位置」，未來可延伸旅遊資訊、報警、消防，「路燈在哪裡、資訊就在哪裡」，對需要幫助的觀光客或個人，提供指引方向的明燈。

一般人若要報修路燈，除使用手機掃瞄QRcode標識，即可回報故障路燈所在位置；民眾也可使用電腦或手機連結至路燈報修便民服務網進行報修；另外，養工所保留免付費電話0800-020-120的專人接聽服務，均可完成路燈、道路報修。

廣告
  • 金門縣副縣長吳成典用手機掃瞄路燈上的QRCODE。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長吳成典用手機掃瞄路燈上的QRCODE。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Kbike QR Code 公共自行車 路燈 金門
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：金門找Kbike、路燈報修 掃描QRcode輕鬆搞定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.