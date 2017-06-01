金門找Kbike、路燈報修 掃描QRcode輕鬆搞定

金門養工所在每根路燈上貼有QRCODE，可以提供路燈所在位置及公共自行車位置。（記者吳正庭攝）

2017-06-01 21:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門養護工程所今天推廣智慧化報修模式，透過手機掃描路燈上的QRcode，不僅可以報修路燈，公共自行車Kbike哪裡有？也能「報乎你知」；未來充實相關功能後，「路燈在哪裡、資訊就在哪裡」，可滿足更多觀光、諮詢的需求。

金門面積約150平方公里，養工所去年將大、小金門路燈完成「身分普查」，總計全縣共有1萬5000餘盞的路燈，除給予如「身分證號」的編號，並貼上QRcode條碼，今天邀集地區村里長及第一線服務人員研習，推廣周知。。

養工所長許績鑫指出，結合路燈貼上QRcode標識，希望對路燈賦予新的觀念，路燈不再只是單純的照明功能，藉由QRcode的使用，目前可以顯示「路燈報修」、「公共自行車Kbike位置」，未來可延伸旅遊資訊、報警、消防，「路燈在哪裡、資訊就在哪裡」，對需要幫助的觀光客或個人，提供指引方向的明燈。

一般人若要報修路燈，除使用手機掃瞄QRcode標識，即可回報故障路燈所在位置；民眾也可使用電腦或手機連結至路燈報修便民服務網進行報修；另外，養工所保留免付費電話0800-020-120的專人接聽服務，均可完成路燈、道路報修。