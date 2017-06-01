新北1.5萬坪超大夜市將開幕 訴求環境高質感

2017-06-01 20:15

〔記者張安蕎／新北報導〕夜市一間接一間開，但開得快，倒得也快，新北樹林區即將開幕的「興仁花園夜市」，號稱北台灣面積最大、攤商多達7百間，對於外界質疑能撐多久？業者保證，此次耗時4年籌備、砸兩億整地，已簽10年土地租約，絕對來真的！

興仁夜市在桃園八德已開業3年，業者相中樹林保安街2段廣達1.5萬坪的土地，再開同名連鎖夜市，地點鄰近桃園、新莊交界，雖周邊為工業區，但業者有信心，不但大手筆規劃逾2千個大型汽、機車停車場，還闢建可容納4千人的休憩木棧道，就連廁所也斥資百萬裝潢，除了數百攤多元美食、服飾，「新北市歡樂耶誕城」的遊具廠商也進駐，在此營造大型遊樂區。

「我們的訴求就是環保、乾淨、質感！」興仁夜市執行副總詹芳霖表示，每間攤商都配備高價靜電油煙處理機、透明雨遮棚、油水分離下水道，並強制攤商使用RO過濾水、環保稻穀筷、玉米分解袋，每週3次檢查攤商衛生，高標準要求食品安全，要給民眾宛如在百貨公司般的逛街體驗。

另外，全區設置2百個監視器，並聘請保全24小時巡檢，不怕遊客掉東西或宵小出沒，管委會對攤商出勤也有限制，1個月請假2次就得撤攤，透過嚴格的品質控管，才能讓遊客願意一來再來，也相對提供攤商穩定營收，目前已鎖定新店區，即將於10月再開第3家分店。

攤商吳四海說，桃園興仁夜市周末每日吸引萬人到訪，甚至有商家一舉成名，因收入不錯，此次有6成以上商家都跟隨業者來樹林開分店，還有商家砸2百萬裝潢攤位，7百個攤位名額早已一搶而空。

市場處攤販管理科長姜俊銘表示，興仁夜市「硬體規模、環境做得很不錯！」已取得合法營業許可，公安、消防、交通動線也獲市府審核通過。

許多夜市風光開幕、倉促結業，如樹林大安夜市、新北文創夜市等，姜俊銘分析，攤商價位是否符合庶民型態，商品有無創意特色是關鍵，許多經營者沒有長期規劃，不但有租地糾紛，也未控管攤商品質，自然受市場自由機制而淘汰。