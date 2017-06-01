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撕違規廣告物換禮券 她第一天就賺5400元

環保局舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動首日開跑，民眾兌換踴越，換了超過1公噸廣告單。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-06-01  20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年清潔隊清除違規廣告單近600萬張，疊起來約4棟101大樓高度，抓不甚抓，環保局舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動今天開跑，撕3公斤可換超市100元楓康超市禮券，9000張換完為止，第一天民眾就兌換逾一公噸。

環保局統計，去年清潔隊清除廣告單597萬張違規廣告物，約59.7公噸，其中依電信法停話半年有1440件，依違反廢棄物清理法處分有318件，裁罰共954000元，但抓不勝抓，不肖業者心存僥倖，利用夜間或清晨等時段違規四處張貼。

違法張貼熱點包括原市區，還有大里、太平、烏日這些房仲熱區，環保局環衛科長陳星勻說，許多不肖房仲業者利用外勞做手機人頭戶，造成裁罰不易，現在加強勤拆重罰策略，各區清潔隊設置專人清除及取締，發現違規廣告物立即清除，並拍照舉證，也從前年起就將罰則從1200元至6000元，直接首罰就3000元，但仍需民眾一起來撕「桿」淨。

今天活動首日一名陳小姐就拿了136公斤的違規廣告單兌獎，她說一家五口平常看到廣告物就隨手拆除，累積一年等換獎，這次兌換54張，可買5400元商品，她說這樣兩個月買菜錢就有了，很開心。

環保局長白智榮說，去年辦「撕違規廣告物換禮券」活動就清除27公噸，是當年總清除量一半，9000張禮券在36天內被民眾兌換完畢，今年已經舉辦第4年，民眾也養成平時協助拆除張貼廣告物，囤積戰利品等待兌換活動，成為潔淨城市的環保尖兵，活動詳情可上環保局官網。

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  • 環保局舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動首日開跑，民眾兌換踴越，換了超過1公噸廣告單。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動首日開跑，民眾兌換踴越，換了超過1公噸廣告單。（記者蔡淑媛翻攝）

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