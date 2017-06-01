謝師宴自己做！ 學生DIY霸氣宴請200師長

亞洲餐旅學校的謝師宴，不僅是謝師宴，還是對畢業生的考驗。（記者王捷翻攝）

2017-06-01 21:14

〔記者王捷／台南報導〕中式掛爐烤鴨、日式鮭魚起司捲，還有西式的爐烤牛排，加上本甜點，這樣一份料理要多少錢？亞洲餐旅學校校長書國範說，這一份大約只要300多元，但這是份隱藏版料理，只有老師與畢業生家長才吃得到，這是今年亞餐的謝師宴，學生自己DIY，不用工資、場地費、瓦斯費，用專長與愛心，才有這種划算價格，至於品質如何？書國範拍胸部說有信心。

畢業季將近，各餐廳紛紛推出謝師宴優惠，不過亞餐霸氣推出「自己的謝師宴自己做」，學校編列預算，採買在地食材，強調食物履歷重視食安，不浪費食材，畢業生要在一定時間內，做出中式、日式與西式多元菜色共50道佳餚、200份餐點，可說是結合謝師宴的畢業製作。

謝師宴的中式有荷葉櫻花蝦米糕、醬燒無錫肋骨、胡麻雞絲拉皮及掛爐烤鴨，日式有松阪豬肉御飯糰、芙蓉豆腐及鮭魚起司捲，西式的鮮蝦雞肉慕斯、爐烤牛排及馬鈴薯農舍派，甜點還有本土食材製作的冰芋頭淇淋及地瓜蒙萌達，老師掛保證，美味口感絕不遜於五星級飯店。

統籌這次成果展的餐飲科莊弘一主任說，在亞餐教給學生的不只有廚藝訓練，舉凡餐會規劃、行銷設計、預算控制、現場布置服務等各種管理知能列入學校課程中，這次成果學生不僅要做菜，還要用6萬元的預算準備200人的餐點，並且還要彩排短劇炒熱氣氛，謝師宴等同是3年餐旅全人教育的驗收。

書國範說，這一群還沒邁出亞洲校園的準廚師，經過謝師宴將明瞭廚師背後的精神，不是只會烹調美食，更要重視應有的廚德，學生在成果展中的表現，就證明技職教育才是學生適性學習的最佳管道。