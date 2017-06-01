布袋戲大師躍上螢幕 陳錫煌、楊力州傳承《紅盒子》

電影《紅盒子》特映會上，布袋戲大師陳錫煌（右）和觀眾合影。（新北市政府文化局提供）

2017-06-01 21:32

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府文化局今天在府中15紀錄片放映院舉行電影《紅盒子》特映會，布袋戲大師陳錫煌現身會場，現場響起熱烈掌聲。

《紅盒子》是金馬導演楊力州老人四部曲中的一部，超過5年貼身跟拍，記錄陳錫煌在布袋戲成就上的輝煌。陳錫煌是文化部指定布袋戲重要傳統藝術保存者，其在79歲才成立陳錫煌傳統掌中劇團，正式對外收徒，念茲在茲的就是傳承。

陳錫煌在特映會上說，布袋戲藝術需要培養，看戲觀眾也要培養，讓大家知道一齣布袋戲該怎麼看、劇中的角色話該怎麼說、動作該怎麼表現，每個細節都是學問。

新北市政府文化局副局長于玟說，傳統藝術需要推廣保存，導演楊力州利用紀錄片觀察方式娓娓道出布袋戲的幕前幕後，拓展不同觀眾群，也是推廣傳統藝術的一種嘗試。

「紅盒子」是指一只寬一尺、長半尺的精緻紅色木盒，裡頭裝的是戲劇界祖師爺田都元帥，每逢演出，陳錫煌就會帶上，在開演前參拜；紅盒子代表的不僅是信仰，還承載了對布袋戲的堅持和傳承的期待和擔憂。傳統藝師輝煌年代一去不返，後繼者屈指可數，陳錫煌也曾發出感慨，縱使用影像、文字記錄又怎樣？倘若沒人學戲，這項技藝終究會失傳。