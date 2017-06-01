桃園綠捷延伸大溪段 拚118年通車

2017-06-01 19:53

［記者陳昀／桃園報導］市議員李柏坊今質詢桃園捷運綠線延伸大溪進度，並提議發展大溪夜間觀光，市長鄭文燦回應說，市府正規畫可行性報告，雖然預算超過100億元，但極具效益，市府會加速推動、爭取明年核定通過，拚118年通車。

李柏坊表示，機場捷運帶動機場至雙北及桃園、中壢的交通便捷，但捷運綠線目前只規畫到八德站，如果能延伸到大溪，就能透過綠色運輸，解決大溪假日總是大塞車的問題，且不但縮短城鄉距離，也能將大溪納入北北桃一小時生活圈中。

鄭文燦表示，桃園捷運綠線延伸到大溪的計畫，目前正規劃可行性報告，埔頂營區也著手變更都市計畫，規劃為埔頂轉運中心，可望作為綠線捷運位於大溪的站點，乘客未來可以從埔頂轉運站，搭乘電動巴士或其他大眾運輸工具前往大溪，有效緩解當地塞車情形。

他說，雖然捷運綠線延伸大溪段的預算超過100億元，但是具有很高的效益，市府會盡快進行可行性報告，加速推動捷運建設；未來捷運三鶯線延伸至八德大湳站後，雙北遊客可以利用捷運三鶯線連接到捷運綠線，再連接到大溪埔頂，替代現在的710路線公車，提供更方便的旅遊路線。

市府交通局長劉慶豐補充說明，今年也辦理捷運綠線G01站至大溪埔頂捷運系統的可行性研究，預計明年爭取核定通過，再接續辦理綜合規劃（含基本設計）及施工，預計118年底全線通車，大溪至永寧及龍潭至永寧的快線公車今年2月已正式營運，將整合介壽、中豐、龍岡幹線公車路線，持續提升運量。

另外，李柏坊認為大溪、復興都有豐富觀光資源，建議推動「夜間觀光」，也能緩解入夜離開的車潮；鄭文燦表示，將要求觀光旅遊局針對中正公園、南苑生態公園、角板山公園規劃夜間旅遊，月眉休閒農業區劃定通過後，也可以推動民宿，讓遊客多停留，也能做交通分流。