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衛福部6月新制 長照法、健保不鎖卡都上路

2017-06-01  20:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕6月起，衛福部有關健保、長期照顧等新制陸續上路，包括無力繳交健保費不鎖卡、長照服務法通過，將運用公務預算、菸稅和遺贈稅財源等。

7日起，健保署開始實施「健保欠費與就醫權脫鉤」案，只要辦妥投保手續，即使無力繳納健保費，也不會像以往暫停保險給付、也就是鎖卡的情況發生。

長期照顧服務法3日起正式實施，內容涵蓋長照服務、人員管理、機構管理、受照護者權益保障、服務發展獎勵措施等。

長照2.0上路後，今年預算包括公務預算、基金共178億元，加上修法後的遺贈稅和菸稅，長照財源預計可達300億元。

衛福部官員表示，長照服務法通過後，相關規範都很明確，有意投入長照服務產業的業者可有所依循、並可注入民間資源參與，像是居家、社區和機構式的住宿式服務。

另外，食品藥物管理署也有新規定，即日起新生產的嬰兒專用濕巾將加嚴標準，比照化妝品管理規範，包裝上都須標示全部成分。

食藥署科長洪國登說，以前嬰兒濕紙巾只是一般商品，但考量嬰兒皮膚敏感，因此要求業者將添加的防腐劑、酒精等成分全數列出，並限用化妝品准用的防腐劑種類及限量，且製造廠須符合化妝品設廠標準，提高管理強度，違規可開罰10萬元罰鍰。

衛福部也推動「兒童與少年未來教育及發展」帳戶，為經濟弱勢小孩設置個人帳戶，由家長每人每年最高存入1萬5000元、政府鼓勵每人每年提撥1萬5000元，到年滿18歲後存到第一桶金，預計受惠兒童約3000人。

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  • 6月起，衛福部有關健保、長期照顧等新制陸續上路。圖為衛福部長陳時中。（資料照，記者林正堃攝）

    6月起，衛福部有關健保、長期照顧等新制陸續上路。圖為衛福部長陳時中。（資料照，記者林正堃攝）

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