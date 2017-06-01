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澎湖國際海灣馬拉松 即日起開放報名

2017-06-01  20:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將在明年盛大舉辦「世界最美麗海灣組織」年會，各項籌備工作緊鑼密鼓展開，由臺灣全民運動協會與澎湖縣政府合辦的「澎湖國際海灣馬拉松-世界最美麗海灣」，將在10月15日登場，即日起開放報名，並舉行捐贈儀式。

今日的捐贈儀式，由副縣長林皆興、臺灣全民運動協會理事長游明德、教育處長葉子超等人共同主持，會中除宣布即日起開放報名及比賽組別外，臺灣全民運動協會並捐贈1500支交通錐、500支連桿給澎湖縣政府，另捐贈60雙編織彈性慢跑鞋給弱勢學生，由林皆興及葉子超代表接受。

澎湖國際海灣馬拉松賽事，路程規劃為42K全程馬拉松〈1080元〉、21K半馬組〈880元〉、3K休閒組〈690元〉、3K健走組〈690-790元〉，有興趣的民眾可上伊貝特網站查詢，報名參賽者還有好禮相送，包括後背包及許多完賽禮，更有機會參加抽獎，有轎車及多功能塑體健身機等。

另外今年賽事以澎湖縣立體育館為起跑點，設計環島路線，讓跑者可欣賞澎湖各個美麗角落，體驗澎湖特有的風景文化，這也是世界最美麗海灣組織主席古爾表示，澎湖海灣有其獨特之處，希望澎湖未來在旅遊和環保之間取得平衡，邁向國際觀光、帶動經濟繁榮；澎湖國際馬拉松賽就是重要的試金石。

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  • 澎湖國際海灣馬拉松賽，提供完賽禮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海灣馬拉松賽，提供完賽禮。（記者劉禹慶攝）

  • 臺灣全民運動協會理事長游明德〈左〉，捐贈慢跑鞋給澎湖縣弱勢學子。（記者劉禹慶攝）

    臺灣全民運動協會理事長游明德〈左〉，捐贈慢跑鞋給澎湖縣弱勢學子。（記者劉禹慶攝）

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