警山中埋伏餵蚊逮盜獵 阻食蛇龜進中國饕客嘴

現場還發生又1隻食蛇龜差點誤入牢籠還好被阻止的插曲。（記者陳彥廷翻攝）

2017-06-01 20:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為保護台灣保育類食蛇龜不被外銷到中國饕客口中，保七總隊第八大隊包括端節連假共埋伏6天，就為把竊嫌繩之以法，今天警方移送嫌犯，也誓師「台灣的保育類就是要留在台灣！」。

中國饕客近幾年興起一股「炒龜熱」，專門針對如食蛇龜、柴棺龜及斑龜等烏龜食用，這股熱潮甚至讓中國的野生烏龜幾乎消失匿跡，但在市場需求下，盜獵者竟把腦筋動到國外，這幾年台灣的食蛇龜被人盜捕輸送的案件層出不窮。

「1隻都不能外流！」，保七總隊第八大隊長林冠廷表示，日前與林務局人員發現滿州1處深山被人放置誘捕龜類陷阱，且已捕獲1隻食蛇龜，查緝人員研判獵捕人應會幾日後才再出現，不願放棄線索，員警犧牲連假埋伏。

連待6天的許姓小隊長回想起「山中端午假期」表示，除在必經之路旁的隱蔽處埋伏，還得監控食蛇龜以免困於鼠籠內卻死亡，幾乎天天下雨，每天餵蚊子聽雨聲，繃緊神經直到宋嫌出現圍逮，能成功保護保育類，辛勤全值得。

現場還發生又1隻食蛇龜差點誤入還好被阻止的插曲，警方起出食蛇龜1隻、誘捕烏龜捕鼠籠2只。宋嫌供稱，目前每台斤市價從5000到6000元不等，運氣好可捕十多斤。

墾管處表示，食蛇龜繁殖速度慢，棲息環境又被開發破壞，獵捕更如雪上霜，物種有瀕絕危機，雖依野保法可處6月到5年徒刑，並得併科20萬到百萬元罰金，但實務判得並不重，建議應重罰嚇阻。