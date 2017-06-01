台灣工藝實力展現 世大運五環火焰獨步全球

此屆世大運火炬，使用朝陽科大產學合作研發的火焰技術，呈現獨步全球漂亮的「五環火焰」。（記者陳建志攝）

2017-06-01 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕2017年世大運聖火將於本月20日在義大利舉行母火點燃儀式後，進行聖火全球傳遞，而此次不但聖火火炬、母火燈和聖火台由台灣自行設計、打造，就連聖火猶如五片花瓣，象徵五環的火焰，也是台灣獨步全球的技術，今天世大運火炬總設計師張漢寧將火炬回贈母校朝陽科大，感謝朝陽科大產學合作多年的成果，有信心當聖火點燃時，可讓全世界看到台灣設計和工藝的實力。

朝陽科大鄭道明校長表示，此次世大運聖火是由傑出校友，總設計師張漢寧所主導，知道母校從事火炬相關的研究，因此拿到設計案後，與工業設計系陳維隆及吳韋澂兩位老師合作，將控制火焰形狀和燃料的關鍵技術使用在聖火上，很高興學校能在此次世大運貢獻心力。

世大運聖火火炬、母火燈和聖火台總設計師張漢寧表示，此次聖火火炬有幾個特色，首先是在火焰的部分，獨步全球首次以立體的方式，呈現象徵五環的火焰，再來是結合竹編工藝，以竹子象徵「君子之爭」，再來並使用立體切割技術製作火炬。

張漢寧並強調，奧運的聖火火把，重量要求需在1.5公斤以下，但此次由台灣自行設計、製造的火把總重僅1公斤，比奧運規格還輕，此外並加入LED燈的設計，讓聖火員在傳遞聖火時更安全，並有照亮大地的意涵。

朝陽科大吳韋澂老師則表示，因傳統酒精燃料經常發生意外，學校多年來投入研究，成功開發難燃性的生質能，藉由專利的不鏽鋼爐心點燃後，即使翻倒也不會漫燒，並能讓火焰呈現漂亮的橘色。

他說，此次聖火另一關鍵火焰技術，則是導入流體力學的原理，不需使用馬達、風扇，藉由特殊的結構設計，讓火焰呈現如花瓣的形狀，象徵五環的火焰，相信6月20日前往世大運第一屆主辦城市義大利杜林舉行母火引燃儀式，並進行聖火全球傳遞時，將讓全世界看到台灣設計和工藝的實力。

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