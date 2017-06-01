客家大戲登場 《膨風美人》帶你一窺客家茶文化

2017-06-01 20:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕為推廣客家傳統戲曲藝術，並讓大家認識客家的文化記憶，客家委員會今年與榮興客家採茶劇團共同推出精緻客家大戲《膨風美人》，從客家族群的採茶文化出發，讓外界一窺客家產業發展與常民的生活。

客委會主委李永得指出，客語是客家文化的核心，而傳統客家戲曲更是客家文化重要表徵，也是臺灣珍貴的多元無形文化資產之一，今年客家精緻大戲由「榮興客家採茶劇團」擔綱演出，有絕佳的品質保證。

李永得進一步說明，榮興客家採茶劇團即將在今年8月前往洛杉磯進行售票演出，證明客家戲曲具有國際級表演水準，可以讓不同國籍的人共同欣賞，是客家文化非常重要的里程碑。

《膨風美人》劇名發想自「東方美人茶」。李永得說，台灣享譽國際的「東方美人茶」，客家人稱之為「膨風茶」，是北埔、峨眉重要的茶產業，不但是當時最好的茶，也行銷到全世界。《膨風美人》將以藝文表現客家人的生活型態，除了呈現「浪漫台三線」的另一種風貌，也希望透過這齣大戲的演出，讓大家了解客家族群從前採茶生活的文化樣貌，也能從中感受客家人浪漫的一面。

《膨風美人》故事背景設定在「北埔」和「峨眉」，以「採茶」為主題，並用幽默詼諧的故事，闡述客家兒女愛情；媒婆與父母的鬥智與鬥勁；並有採茶及茶博會競賽的大場面情景。整齣戲曲說唱間涵蓋大量通俗的客家俚語，充分展現客庄之文化、產業與常民生活。

李永得說，《膨風美人》將首次在臺中國家歌劇院、大東文化藝術中心及臺灣戲曲中心進行售票演出。另外在花蓮縣文化局演藝廳、桃園市中壢藝術館、苗栗縣文化觀光局中正堂及新竹市文化局演藝廳，亦有開放索票場次，有興趣的民眾可於各演出地點索票入場。