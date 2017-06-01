| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

幸福「蕯」到你！辦結婚登記 蕯克斯風浪漫伴奏

2017-06-01  20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讓結緍登記更有感，中區戶政事務所推出幸福「蕯」到你服務，只要前往登記就有蕯克斯風吹奏祝福，新人可自選幸福曲，浪漫完成登記，有住北區的新人特地前往登記，享受兩人專屬的「蕯」到你的浪漫。

中區戶政所主任白峨嵋今年與愛好蕯克斯風的同好組成「綠柳町」蕯克斯風樂團，常在中區知名的綠川、柳川河河畔推出音樂會，倍受好評，想到結婚登記也是新人攜手共度人生的起點，但已往多僅有文書的登記手續，決定引進綠柳町樂團，在新人登記時，以蕯克斯風吹奏給予祝福。

這項幸福「蕯」到你服務，只要是在中區戶政所辦理結緍登記，登記前一天以前就能預約蕯克斯風吹奏幸福曲服務。

第一對申請這項專屬服務的新人白宗昇與林芸菁各是南投與北區人，甫在四月底求婚成功的白宗昇，一次在開車途中聽到廣播宣傳中區戶政所有幸福「蕯」到你服務，決定跨區到中區辦理結婚登記，讓兩人的終身大事完成儀式多一點浪漫氣氛。

中區戶政所還特別設計「幸福進行曲」選單，讓新人辦理登記前先選好歌互送給對方，表達相攜相守的心願，兩人選了月亮代表我的心與我只在乎你給對方，濃情密意溢於言表。

由於是第一對幸福「蕯」到你的服務新人，白峨嵋親自上陣吹奏蕯克斯風獻上祝福，在月亮代表我的心的樂曲中，白宗昇與林芸菁在戶政所內的「愛情誓言」牆前，再次互許終身，在親友及前往辦理戶政手續的民眾見證下，完成登記大事。

兩人均說，還沒看好婚禮舉辦的日期，但僅是完成結緍登記已體驗到結緍喜氣，比起只做一般的結婚登記，更有結婚的感覺。

廣告
  • 幸福「蕯」到你！到中區戶政所辦結婚登記時，有蕯克斯風浪漫吹奏幸福曲。（記者蘇孟娟攝）

    幸福「蕯」到你！到中區戶政所辦結婚登記時，有蕯克斯風浪漫吹奏幸福曲。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 結婚登記 蕯克斯風
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：幸福「蕯」到你！辦結婚登記 蕯克斯風浪漫伴奏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.