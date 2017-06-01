幸福「蕯」到你！辦結婚登記 蕯克斯風浪漫伴奏

2017-06-01 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讓結緍登記更有感，中區戶政事務所推出幸福「蕯」到你服務，只要前往登記就有蕯克斯風吹奏祝福，新人可自選幸福曲，浪漫完成登記，有住北區的新人特地前往登記，享受兩人專屬的「蕯」到你的浪漫。

中區戶政所主任白峨嵋今年與愛好蕯克斯風的同好組成「綠柳町」蕯克斯風樂團，常在中區知名的綠川、柳川河河畔推出音樂會，倍受好評，想到結婚登記也是新人攜手共度人生的起點，但已往多僅有文書的登記手續，決定引進綠柳町樂團，在新人登記時，以蕯克斯風吹奏給予祝福。

這項幸福「蕯」到你服務，只要是在中區戶政所辦理結緍登記，登記前一天以前就能預約蕯克斯風吹奏幸福曲服務。

第一對申請這項專屬服務的新人白宗昇與林芸菁各是南投與北區人，甫在四月底求婚成功的白宗昇，一次在開車途中聽到廣播宣傳中區戶政所有幸福「蕯」到你服務，決定跨區到中區辦理結婚登記，讓兩人的終身大事完成儀式多一點浪漫氣氛。

中區戶政所還特別設計「幸福進行曲」選單，讓新人辦理登記前先選好歌互送給對方，表達相攜相守的心願，兩人選了月亮代表我的心與我只在乎你給對方，濃情密意溢於言表。

由於是第一對幸福「蕯」到你的服務新人，白峨嵋親自上陣吹奏蕯克斯風獻上祝福，在月亮代表我的心的樂曲中，白宗昇與林芸菁在戶政所內的「愛情誓言」牆前，再次互許終身，在親友及前往辦理戶政手續的民眾見證下，完成登記大事。

兩人均說，還沒看好婚禮舉辦的日期，但僅是完成結緍登記已體驗到結緍喜氣，比起只做一般的結婚登記，更有結婚的感覺。