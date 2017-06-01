新北市府一級主管都做什麼運動… 走路最普遍

新北市議員洪佳君抽問市府一級主管康秋桂（左起）、林奇宏、副市長葉惠青、江俊霆平日有什麼規律運動。（記者何玉華攝）

2017-06-01 21:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局推動「動健康」，跆拳道國手出身的市議員洪佳君持續關注政策推動的成效，並呼籲首長以身作則，今天在業務質詢時當場抽問市府官員「沒有規律運動的，請舉手」，雖然無人舉手，卻也讓首長們平常的運動習慣曝光。

洪佳君先抽問地政、衛生、民政三個局長，地政局長康秋桂表示，每天早上5點起床，固定做20分鐘氣功；洪佳君轉問衛生局長林奇宏「這樣有沒有符合規律運動的定義」，林奇宏說，「她有她的規律」，隨後解釋國健局對「規律運動」的定義是「333」原則（每週運動3次，每次超過30分鐘，心跳每分鐘130下）。

林奇宏則是每週到健身房2至3次，民政局長江俊霆隨身有記步器，他說，因為開會，今天只走了約3000步，規律的運動則是「每天參加很多行程」。

市議員陳儀君緊接著抽問工務局長朱惕之、交通局長王聲威、捷運局長趙紹廉及社會局長張錦麗；朱惕之說「有運動，但沒規律」，王聲威說每天走路40至50分鐘，趙紹廉則說「規律的沒運動」，引起全場大笑；張錦麗說，每天下班回家雖晚，仍會再到外面走路40分鐘，讓陳儀君說，顯示治安還不錯。