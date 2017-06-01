南投幸福感第3名 議員批自殺率第1名反差大

2017-06-01 19:47

〔記者張協昇／南投報導〕「週刊王」日前公布縣市長滿意度調查，南投縣幸福感第3名，惟議員羅美玲等人抨擊南投縣竟接連兩年自殺率居全國1、2名，這種反差實在太大，不啻砸了幸福城市名聲，要求縣府找出原因，謀求對策。

羅美玲今在縣政總質詢指出，國內最近發生多起民眾長期照顧生病親人，累積了過多壓力而將親人殺害的案例，縣府應加強宣導「喘息服務」，減輕照顧者壓力，避免類似人倫悲劇發生。

賴燕雪議員也要求縣府在長照所尚未成立前，加強家庭照顧者支援系統功能，並於縣府大廳設單一窗口，方便有需要「喘息服務」的民眾申辦，另縣內傷重病患常在轉診過程死亡，要求縣府儘速引進大型醫院，提升南投縣醫療品質。

廖志城、廖梓佑議員則指出，縣內自殺通報案件中30至45歲青壯年佔3成半，是否與失業等經濟壓力有關，縣府應加強創造就業環境。

縣長林明溱表示，縣內自殺案例不少是債務引起，且設籍南投在外縣市自殺，自殺率也算在南投，已請衛生局加強預防。

衛生局長黃昭郎表示，經分析縣民自殺方式多是服農藥或上吊等激烈方式，相較於都會區民眾以服安眠藥等方式自殺，較易搶救回來，可能也是縣內自殺率偏高原因之一，惟目前已採取各項預防措施，包括召集村里長、社區理事長組成「珍愛生命守門員」Line群組，針對自殺高危險群加強訪視、通報，今年1至5月縣內發生23件自殺案件，已比去年同期47件減少許多。