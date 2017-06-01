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政大化南新村去留 最快8月文資會議決定

文化局表示，為了讓所有文資委員都了解此案，化南新村迄今已舉行第3次文資會勘。（記者張凱翔攝）

2017-06-01  18:56

〔記者張凱翔／台北報導〕政治大學教師宿舍「化南新村」有半世紀的歷史，曾為著名文人居所，但政大為了蓋法學院新校舍，打算將30棟建築拆到剩8棟，居民十分不捨因此提報文資。今年4月中第2次文資委員現勘後雖表示「非常值得保留」，但文化局盼所有委員都親自看過現場，因此今辦第3次會勘。政大總務處堅持化南新村無文資價值且有耐震疑慮，文資委員表示至少得等8月文資大會上才會有結論。

政治大學教師宿舍「化南新村」有逾50年歷史，曾為著名文人居所，政大為蓋新校舍規劃保留30棟中的8棟，讓居民十分不捨。雖然104年和今年5月已經分別舉行2次會勘，但文化局表示化南新村「較複雜」，需要全部委員都看過再做決議爭議較小，文資委員米復國表示，3次會勘下來全數委員都已大致了解化南新村狀況，最快8月就能將此案排進文資會議程，屆時就能做決議、但今天會勘尚無定論。

會勘過程中，提案人銘傳大學副教授苑舉民和政大歷史系校友陳淑美，帶著委員沿途解說每戶房子的老故事，主張化南新村是木柵地區文教眷舍保存最好的，若活化得宜可和台大青田街區宿舍群比美，形成文化景觀；除了文化的集體記憶外，當年環境設計出防淹水的樓層墊高和Z字型圍牆，在視覺上巷弄錯落有致，加上60年的老樹，不時可見台灣藍鵲飛過，兼具景觀和生態意義上的重要性，提案人質疑政大校地廣大、近期才取得國防部的指南山莊，開發化南新村沒必要性。

會勘結束後，政大總務處解說開發計畫，政大認為化南新村是教職員宿舍，人員隨著教職來來去去，當年的人不復存在且建物歷經多次改建已無原有特色，且經結構技師耐震評估，發現有4棟房舍有安全疑慮，應把有安全問題房屋拆除改建，保留8棟情況較佳房舍達成新舊融合；指南山莊部分，因位於山坡旁，只有不到一半的地可以開發，裡面要塞新圖書館、捷運環狀線政大站，可用空間沒大家想得那麼多，政大法學院長林國全還說「我們在盡最大誠意卑微地溝通」，盼居民不要把路「封死」，也應顧及學生權益。

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  • 文化局表示，為了讓所有文資委員都了解此案，化南新村迄今已舉行第3次文資會勘。（記者張凱翔攝）

    文化局表示，為了讓所有文資委員都了解此案，化南新村迄今已舉行第3次文資會勘。（記者張凱翔攝）

  • 文化局表示，為了讓所有文資委員都了解此案，化南新村迄今已舉行第3次文資會勘。（記者張凱翔攝）

    文化局表示，為了讓所有文資委員都了解此案，化南新村迄今已舉行第3次文資會勘。（記者張凱翔攝）

  • 政大提出開發計畫，將化南新村30棟建築保留8棟，舊有建物改建成文化空間，其他部分作為學人宿舍與法學院教室。（政大總務處提供）

    政大提出開發計畫，將化南新村30棟建築保留8棟，舊有建物改建成文化空間，其他部分作為學人宿舍與法學院教室。（政大總務處提供）

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