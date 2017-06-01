台灣寶可夢迷串連抗議 要向任天堂求償5億比特幣

台灣寶可夢迷在台北三重開元公園抗議日本任天堂公司胡亂封鎖玩家。（記者鄭旭凱翻攝）

2017-06-01 18:56

〔記者鄭旭凱／綜合報導〕日本任天堂公司去年推出的寶可夢遊戲，一度造成全球瘋狂抓寶，5月20日起台灣卻有上千寶迷的遊戲突然遭封鎖，讓耗費無數精神與金錢玩遊戲的寶迷幾乎崩潰，日前有近百名寶迷聚集台北三重開元公園集體表達抗議，正串聯希望集體向任天堂公司提告、求償，喊價5億比特幣。

去年造成全球瘋狂的寶可夢遊戲，如今半數以上已經退燒，但仍有許多忠實的寶迷每天勤於抓寶、打道館、訓練寶物，為了追尋稀有怪的行蹤或查詢寶可夢的IV值，做為是否強力栽培的依據，許多寶迷常使用外IV GO和ALL G查詢。

不料這些寶迷近日都遭到影鎖，也就是畫面中只出現小怪，許多等級較高的寶可夢全部失蹤，這讓苦心打怪的寶迷幾近崩潰。

一位陳姓寶可夢訓練師日前在臉書社團及LINE群族發起連署，針對寶可夢遊戲被封鎖，他認為大家都花了不少錢買幸運蛋、孵蛋器及櫻花等，任天堂隨意亂封鎖，已嚴重影響玩家的權益。

一位寶迷表示，她媽媽的寶可夢被封鎖，生活樂趣突然被剝奪，「都快瘋了！」

也有寶迷反應，任天堂這次的封鎖行動重點應該是抓「飛人」（利用電腦程式變更地點定位，不用外出就能到世界各地抓寶的人），這用意值得肯定，但飛人沒抓到，卻導致許多一天到頭東奔西跑忙抓寶的老寶訓練師受害，相當不合理。

寶迷表示，將串聯寶迷集體向日本任天堂公司抗議、求償，不少人每天花費超過10小時打寶可夢，被封鎖後導致的精神損失確實相當大。

不過也有民眾認為，比特幣是總量恆定，2140年達上限2100萬個，但此次寶迷們喊出求償5億比特幣，應該是顯示民眾已到達相當憤怒的程度。