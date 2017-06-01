黃金雨添詩意 南大阿勃勒節14高校生共舞

台南大學校園內的阿勃勒盛開，是畢業生最愛的拍照景點。（台南大學提供）

2017-06-01 18:20

［記者劉婉君／台南報導］國立台南大學校園內外的阿勃勒盛開，黃色花瓣隨風飄落，宛若黃金雨，在地面灑落一層金黃色地毯，不僅吸引師生及民眾拍照，也是畢業生留下校園回憶的必拍景點。南大阿勃勒節系列活動將於4日登場，其中，高中熱舞邀請賽，有14校、17隊高校生同台尬舞，屆時將透過網路直播放式，與民眾一同欣賞。

南大阿勃勒節系列活動於4日至10日展開，開幕儀式預計4日下午1時30分舉行，曾獲文化部文創之星創意加值競賽獎的南大音樂系學生謝皓成，將表演原住民管弦音樂，「熱情舞藝～高中熱舞邀請賽」，則有超過百位台南及高雄的高中職學生展現舞技，參與學校包括台南女中、家齊高中、土城高中、新營高中、新豐高中、港明高中、楠梓高中、聖功女中、瀛海中學、曾文家商、大榮中學、慈幼工商、台南海事、三民家商等，當天南大頻道https://www.youtube.com/channel/UCUzgT_Mrk1ok-ZLYz20CnVg將直播比賽。

另外，5日起每天也各有精彩活動，包括古箏社、吉他社、國樂社、音樂系、管弦樂團、熱音社接力演出及信望愛社的詩歌演唱等，10日由畢業典禮劃下句點。