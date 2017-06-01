正修科大參加國際發明展 奪下2金1銀1特別獎

2017-06-01 18:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大藝文處首度參加馬來西亞ITEX國際發明創新科技展及俄羅斯阿基米德國際發明展，3名老師聯手奪下2金1銀1特別獎，其中「畫布框鬆緊調整裝置」更囊括1金1大會特別獎。

已有28年歷史的馬來西亞ITEX國際發明創新科技展，今年吸引24國、1千件以上作品參展，吳漢鐘以「畫作清潔劑」摘金，文物修復中心主任李益成則以「畫布框鬆緊調整裝置」，在俄羅斯阿基米德國際發明展拿下1金1特別獎雙料獎項，電子系老師施松村的「畫框測報模組設計」在同發明展奪銀。

吳漢鐘說，畫作清潔劑以天然橄欖油為配方，非石化製品，更符合綠色產業需求，可應用在油畫作品和受煙燻木作彩繪構件，清潔文物或藝術品時，有繪畫層不掉色且不易老化的功效。

畫布框鬆緊調整裝置的設計概念，就是將固定式木內框，變成可調整式的框架。李益成指出，畫布會因溫濕度變化而出現畫面鬆弛，間接影響到顏料層與畫布的附著力，造成顏料剝落，該裝置可以在不用分解畫布跟木框的狀態下，調整木內框的大小，恢復油畫作品畫面應有的張力，延長作品壽命，簡化修復步驟。

施松村表示，畫框測報模組設計是畫作防盜及環境溫溼度監控的微型裝置，感受到震動第一時間就會發出警報聲響，另外，空間溫溼度超出適合展示設定，除會發出警示聲響外，並將偵測結果傳送至遠端資料處理裝置，解決展藏環境管控問題。