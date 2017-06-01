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有全國最大規模建教班的中山工商 辦成果展尬場

2017-06-01  18:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商今天舉辦建教生成果展，大演「上菜秀」，包括漢來飯店、鄧師傅、義郎壽司也各展廚藝尬場。校長林昭億表示，因應一例一休及景氣回溫，招生數可望再創近年新高。

中山工商有二千八百多名建教生，為全國規模最大的輪調式建教班學校，商業經營科、資訊科、美容科、餐飲管理科、機電科、汽車科等，與六十五家知名企業建教合作。

校方昨天集結鼎泰豐、漢來美食、義郎壽司、鄧師傅、全家超商、統一超商、新東陽、三井日料、曼都髮型和億光電子等建教生，以婚禮饗宴規模舉辦成果展。

餐飲建教公司「輸人不輸陣」，漢來由王雪如經理、義郎壽司執行長胡財賓、鄧師傅經理鄧至佑領軍，帶領學生拚場。漢來端出義大利麵、鱈場蟹和三樣甜品；義郎壽司製作鮮蝦手卷和海鮮壽司卷；鄧師傅拿出最有名的豬蹄膀和三種甜湯，現場飄香。

在義郎壽司實習的一年級生林泓璋，父親是鼎泰豐主管，母親在電子業服務，國中愛玩、上課睡覺，他喜歡日本料理，畢業後選擇讀中山工商建教班，剛開始對義郎壽司的作業不習慣，今天他負責捲壽司，感覺很有成就感。

林泓璋以自身經歷，鼓勵未來想進入建教班的學弟妹，「現在找不到方向沒關係，但要記得去嘗試，每個人都有無限可能。」

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  • 知名壽司店師傅指導建教生切魚方法。（記者洪臣宏攝）

    知名壽司店師傅指導建教生切魚方法。（記者洪臣宏攝）

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