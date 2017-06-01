鋒面來襲 高雄排空14座滯洪池 90抽水機待命

高雄市府預佈90台移動式抽水機。（記者蔡清華攝）

2017-06-01 18:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕受到西南風和滯留鋒面影響，可能為南部地區帶來顯著降雨，高雄市長陳菊今（1）日視察水情中心並聽取防汛整備簡報，她說，近10年市府設置14座滯洪池、增加300萬噸滯洪量，此次可望發揮防洪功效；明後天雨勢明顯，請山區、低窪沿海地區民眾務必提早因應警戒。

今起南部已出現瞬間陣雨和豪雨，根據協力機構成大防災中心預判，明（2）日起北方鋒面系統往南移動，與西南風結合後，將對臺灣西南側影響更為劇烈，未來一週天氣都不穩定，預估到6日以後鋒面才會遠離，雨勢逐漸緩和。

陳菊關心豪雨防汛整備狀況，下午在副市長許立明陪同下前往水情中心聽取簡報，她說，這波鋒面來勢洶洶，必須提高警覺、嚴加戒備，除呼籲山區、洗腎民眾、孕婦先行下山，她也指示相關單位針對易淹水區域、車行地下道加強監控。

陳菊也請相關單位測試抽水站、水閘門，巡檢排水系統，確保運作正常、油料足夠，並加強下水道、洩水孔和側溝等阻塞物清疏，維持排水溝渠暢通。連日豪大雨可能造成土石鬆動崩塌、野溪暴漲，須加強留意、密切掌控，另外，針對遷墓區域做好防範措施和水土保持，水情中心監控各地降雨量、配置抽水機具因應處置。

水情中心簡報指出，目前已完成區域排水檢查、14座滯洪池排空、15處地下道巡檢，各抽水站、截流站運作均正常，同時預佈90台移動式抽水機，協調美濃湖調降水位；另外，目前各區公所已開放領取防汛沙包，提醒民眾做好淹水相關準備工作。