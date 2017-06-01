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樹德科大星光大道名人榜 36組、109人走紅毯受獎

2017-06-01  20:04

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學每年畢業典禮前夕舉辦「星光大道名人榜」頒獎典禮，表揚同學在學期間優異表現，今年計有36組、109名應屆畢業生走紅地毯受獎。

設計學院往年都是星光大道名人榜的大贏家，今年也不例外，計有16組28人獲獎，且多為個人獨得或雙人組得獎，其中，流行設計系李宥賢個人獲頒3個獎項，其在「2013 OMC亞洲盃國際錦標賽」獲銅牌、「2013中華盃美容美髮美甲技術競賽大會」冠軍、「2015年第三屆國際盃美容美髮大賽」冠軍。

管理學院有7組團體、48人獲獎，其中，金融管理系陳怡臻獲「2016 the 18th 保險信望愛獎」最佳校園菁英獎、行銷管理系團隊為「第25屆時報金犢獎」金犢獎得主、企業管理系團隊也獲「105年青年團隊政策好點子競賽」獎項。

資訊學院有10組、27人獲獎，電腦與通訊系校外競賽即囊括7金2銀，其中，許祐禎同學在「2105年台北國際發明暨技術交易展」及「2016捷克國際發明獎」奪雙金，是全場吸睛人物，其他團體賽非金即銀；資訊工程系與資訊管理系團體賽也都拿下第1名或校際總冠軍佳績。

管理學院休運系曹尹馨獲18張證照，資計學院資管系吳宜臻獲16張證照，成為該校證照達人。

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  • 樹德科大「星光大道名人榜」，今年計有36組、109人走紅地毯受獎。（記者蘇福男攝）

    樹德科大「星光大道名人榜」，今年計有36組、109人走紅地毯受獎。（記者蘇福男攝）

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