守護八色鳥繁殖 南投林管處取締違法攝影

雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境區內的明星物種八色鳥，屬於國際自然保育聯盟紅皮書「易危物種」。（南投林區管理處提供）

2017-06-01 18:27

〔記者佟振國／南投報導〕又到了珍貴稀有保育鳥類八色鳥的繁殖季節，有鑑於部分鳥友或鳥類攝影愛好者，為了方便取景，不當靠近或任意移動鳥巢、雛鳥，嚴重干擾成鳥育雛，林務局南投林管處今年將持續聯合雲林縣政府、林內鄉公所，不定時在龍過脈步道巡邏及宣導，並出動紅外線自動相機拍照蒐證，取締違法攝影行為，一旦觸犯野生動物保育法，最高可處2年有期徒或併科新台幣50萬元罰金。

南投林管處表示，八色鳥屬珍貴稀有保育類野生動物，全球族群數量不到1萬隻，每年4月中下旬抵達台灣低海拔森林繁殖，農委會已在2008年公告雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境區，面積約1737公頃，園區內的龍過脈步道更是知名的觀賞點，每年都吸引許多鳥友、鳥類攝影愛好者及國際鳥友，不遠千里而來一睹風采。

往年曾有攝影人士為了吸引八色鳥出現拍照，採用餵食、播放鳥音等不恰當誘鳥手段，加上相機閃光燈強光與此起彼落的快門聲，甚至移動鳥巢、雛鳥，嚴重干擾八色鳥繁殖、育雛。

為了保護這些遠來嬌客，南投林管處今年持續與雲林縣政府、林內鄉公所聯合稽查，不定時在龍過脈步道巡邏及宣導，並搭配紅外線自動相機拍照蒐證，取締違反野生動物法相關行為，希望賞鳥及攝影人士共同守護八色鳥，輕聲用眼睛看，用耳聆聽。