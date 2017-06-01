亂挖？ 中市1年半來 瓦斯管竟挖破475次

管線挖挖哇！挖破頻率令人咋舌，議員要求市府全面體檢主要道路管線鋪設。（記者黃鐘山攝）

2017-06-01 18:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕管線挖挖哇！市議員張玉嬿今天在議會指出，這一年半瓦斯管被挖破475次、平均每天1次，水管挖破269次、平均2天1次，天天潛藏危機，要求市府全面體檢主要道路管線鋪設；水利局表示，已要求挖掘時全程錄影，提高警覺來落實監造。

水管去年至今年 挖破269次

張玉嬿與市議員蔡雅玲、謝志忠聯合質詢說，市府資料顯示，中市去年瓦斯管被挖破360次，今年到4月115次，1年半共破475次；水管則是去年226次，今年挖破43次，雖無重大災害，但若處理不慎就會釀成大禍，嚴重威脅公共安全。

張玉嬿並舉例說，最近1個月發生3件瓦斯管挖破的緊急事件，雖因找不到制氣閥致火勢難以控制，但下水道工程誤損管線卻是禍首，主因固然是淺埋管線圖資不完整，但接二連三，難免令人質疑水利局施工管理鬆散，應防範未然、加強控管。

蔡雅玲、謝志忠也表示，管線挖挖哇！挖破的數字相當驚人，市府應全面體檢主要道路管線，避免挖破管線的情況一再發生，建立危機管理機制，並效法高雄市建置線上「民生管線查詢系統」，將各種管線圖資透明公開。

水利局長周廷彰回應說，已特別成立專案管線審查小組，須經SOP流程審過才可進場，目前除禁止例假日進行下水道工程道路施工外，並再升級要求挖掘施工全程錄影記錄，落實監造作業、提高施工人員警覺性，建立一套嚴格管控機制，可有效避免管線誤損事件。

建設局長黃玉霖表示，每年都向中央爭取經費，持續體檢本市主要道路下面的管線鋪設，目前原中市已全部完成，原中縣也已完成3分之2，資訊建置於道路挖掘資訊網，藉此逐步更新中市管線圖資，改善不當鋪設情況，未來也將公開讓民眾查詢。