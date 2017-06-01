赴西國參加桌球賽 中市府為身障福利協進會成員授旗

台中市身障福利協進會維他露球隊將遠赴西班牙參加世界桌球賽，市府今授旗。（記者蘇金鳳攝）

2017-06-01 21:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市身障福利協進會維他露球隊將於6日遠赴西班牙參加世界身障桌球公開賽，副市長林依瑩今天在市府授旗，並預祝隊員旗開得勝、載譽歸國。

台中市身障福利協進會維他露球隊將於6日前往西班牙參加世界身障桌球公開賽，並於16日返台，此次派出11名選手及2名隊職員參加，爭取獎牌及吸收國際參賽經驗，並藉此培訓2018世界盃身心障礙桌球錦標賽國手。

台中市身障福利協進會今日在市府舉行授旗及感恩記者會，副市長林依瑩、運動局長王慶堂、市議員陳清龍、台中市身心障礙福利協進會理事長黃麒麟、維他露基金會執行長侯至祥及仁光愛心協會理事長蘇洋助等人均到場為選手加油打氣，並由副市長林依瑩授旗。

林依瑩表示，未來台中市將有一座完全屬於身障朋友的運動中心，是為台中市推動身障運動的重要里程碑。運動局長王慶堂指出，市府編列經費針對運動場館作無障礙設施改善，為打造符合身心障礙者需求的運動設施，專屬身心障礙者的運動中心已規劃當中。市議員陳清龍祝福參賽順利外，今年「台中國際身障桌球公開賽」將在7月16至19日於靜宜大學舉辦，也預祝活動圓滿舉行。

台中市身障福利協進會於民國75年成立全國第一個專為肢體障礙者推動休閒運動與競技交流兼具的運動團體，球隊提供肢體障礙者強身健體、社會參與的機會與環境，近年在各界支持下，轉戰世界各級比賽取得無數佳績，表現傑出。