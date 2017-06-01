| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法網》謝淑薇苦戰三盤獲勝 生涯首度殺進第三輪
 首頁 > 生活

高雄輕軌C8至C12初勘通過 力拚7月通車

2017-06-01  18:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌第一階C8高雄展覽館站至C12駁二大義站，今天通過初勘，輕軌正式跨過愛河！順利的話，可望於7月初通車。

至於第一階段最後的C12至C14哈瑪星站，預計今年6月底鋪軌完成，9月通車。

高雄環狀輕軌第一階段C8高雄展覽館站至C12駁二大義站路段，市府今天完成初勘，初勘委員結論為，「有條件同意初勘合格」，希望儘速改善相關缺失，暫訂於6月19日由交通部履勘，力拚7月通車至駁二大義站。

12名初勘委員由台大土木工程系教授許添本擔任總召集人，並於特殊高架站真愛碼頭站 （C11站）進行狀況模擬演練，假設列車於充電時發生火災，造成旅客受傷，在車站執行旅客疏散及傷患救援作業、消防車、醫護車也立刻出勤。

許添本指出，整個旅客疏散、撲滅火勢及聯繫通報均十分到位，以最快速度達成救援。

初勘結果於傍晚出爐，共開出「履勘前須改善事項」2項，包括C11站尾端欄杆應包覆完成，及C12站上行月台漏水狀況應改善；另有「一般注意改善事項」12項、「後續建議改善事項」15項，高雄市捷運局表示，將於短期內完成改善。

捷運局強調，高雄輕軌從104年10月C1-C4站通車以來，平均日運量從800人次，成長到目前的5100人次，假日更達1萬人次，累積運量已超過150萬人次。

高市府秘書長楊明州指出，今年7月將在駁二舉行全球電競賽，輕軌延伸到駁二，將可載運更多參觀人潮。

廣告
  • 高雄輕軌C8至C12通過初勘，正式跨過愛河。（記者張忠義攝）

    高雄輕軌C8至C12通過初勘，正式跨過愛河。（記者張忠義攝）

  • 輕軌狀況模擬演練，假設列車失火，消防人員趕緊滅火。（記者張忠義攝）

    輕軌狀況模擬演練，假設列車失火，消防人員趕緊滅火。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 初勘 高雄環狀輕軌 高雄輕軌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：高雄輕軌C8至C12初勘通過 力拚7月通車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.