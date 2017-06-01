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高捷8月辦鬥牛賽 列免試入學超額比序參考項目

2017-06-01  17:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷公司將於8月5日至6日舉辦「2017高捷盃3x3籃球錦標賽」，獲得高雄市教育局大力支持，為鼓勵年輕學子踴躍參加，「可列為下學年度高雄區高級中等學校免試入學超額比序：高雄市競賽表現採計參考項目」。

高捷公司行銷不斷潮化，繼成功經營動漫族及電競族、高校熱門音樂後，再次聚焦年輕運動族群，在NBA季後賽如火如荼開打之際，將於8月5日至6日舉辦為期兩天的「2017高捷盃3x3籃球錦標賽」。

這次賽事獲得共同主辦單位-高雄市教育局的大力支持，可列為下學年度「高雄區高級中等學校免試入學超額比序：高雄市競賽表現採計參考項目」。

高捷公司強調，此次結合中鋼集團教育基金會、聯邦銀行、大魯閣草衙道、保力達等企業，於暑假舉辦3x3籃球鬥牛賽，依性別及年齡規劃長青組、壯年組、社會男子組、社會女子組、高中男子組、國中男子組、高中女子組、國中女子組等8組賽程，歡迎各年齡層喜愛籃球運動的球友們報名，報名成功可獲得專屬高捷盃紀念籃球雙面背心一件、大魯閣草衙道部分設施免費或折價優惠券（價值470元），物超所值。

籃球鬥牛賽採用e-mail報名，即日起開放報名，詳情可洽「高捷公司官網」「高雄市籃球委員會官網」查詢。

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  • 「2017高捷盃3x3籃球錦標賽」即日起開放報名。（記者葛祐豪攝）

    「2017高捷盃3x3籃球錦標賽」即日起開放報名。（記者葛祐豪攝）

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相關關鍵字： 3對3鬥牛賽 籃球鬥牛賽 高捷盃
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