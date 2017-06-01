憤怒鳥創業家：亞洲教育壓力大 扼殺創意

2017-06-01 19:09

〔記者羅倩宜／台北報導〕曾打造憤怒鳥的芬蘭新創家魏彼得（Peter Vesterbacka）首度來台參加台北國際電腦展（Computex）。繼打造憤怒鳥、Slush科技派對等全球知名品牌後，他今年初剛推出新款遊戲Big Bang Legends（大爆炸傳奇，暫譯），教孩子從遊戲中認識化學元素；一上市就占據新加坡、香港、芬蘭的排行榜冠軍。

魏彼得本週應台北國際電腦展（Computex）邀請，首度來台分享創業經驗。他曾是芬蘭遊戲公司ROVIO行銷長，成功將憤怒鳥（Angry Bird）推向全球。隨後又成立Slush科技展，有「新創界搖滾派對」的封號；Slush才開辦9年，參觀人數從300人增至2萬人，即使選在每年11月天寒地凍時在芬蘭舉辦，仍吸引全球新創大咖前往。

「台灣人才多，又有硬體製造能量，只缺成功的新創典範。」魏彼得表示，台灣和日本一樣，經濟發展得太好，容易陷入過去的成功模式，應擺脫製造思維，勇於走不同的路。

另外，魏彼得也認為，亞洲教育給學生太大壓力，無形中扼殺了創意。「上課不是時間長、功課多就好，重要的是學習品質。」有感於教育是一切的基礎，他的新公司Lightneer投入教育遊戲市場，找來頂尖遊戲設計師及諾貝爾學者合作，今年三月在新加坡推出Big Bang Legends手遊，上市不到三個月，就成為下載第一名。

他坦承，家長的力量應是很大原因，願意讓孩子花時間在有教育功能的手遊上。「化學元素表誰都記不起來，但我們做過實驗，讓6-16歲的孩子玩這個手遊15分鐘後，請他們列舉五個元素，每個人都講得出來！家長都很驚艷。」