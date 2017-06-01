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天文迷別錯過！6月3日來觀星 金星似弦月

台北市立天文館表示，6月3日到達最容易觀察「西大距」位置，透過20倍以上的望遠鏡觀察，金星像弦月一樣，呈現半圓形。（台北市立天文館提供）

2017-06-01  17:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕最近清晨，在東方天空有顆超級亮星，即使在天色微亮仍然光芒耀眼，台北市立天文館今日表示，這顆就是金星，6月3日到達最容易觀察「西大距」位置，透過20倍以上的望遠鏡觀察，會發現此時的金星像弦月一樣，是出乎意料的半圓形。

天文館助理研究員張桂蘭指出，天空之中，太陽最亮亮度達到-26.7，其次是月亮、亮度-12.8，日、月以外最亮的星體就是金星。今年金星最大亮度已經過了，6月3日到達最容易觀察的「西大距」位置，亮度達-4.8，過了「西大距」，金星會離地球愈來愈遠，亮度變暗，即使透過望遠鏡也不易觀察到。

張桂蘭表示，6月3日透過20倍以上的望遠鏡觀察，會發現此時的金星像弦月一樣，呈現半圓形，若錯過就得等到明年8月17日左右，最大亮度則在明年9月，才能再看到這麼亮的金星。

今年最小滿月6月9日高掛天空

此外，今年最小滿月落在6月9日，張桂蘭表示，月球繞地球的軌道是橢圓形，隨距離地球的遠近，月球的視直徑也會有大小變化。

張桂蘭說，6月9日是今年全年中最小的一次滿月，比去年12月3日的最大滿月足足小了13%左右。有興趣的民眾可先用手機拍照記錄，半年後再拍一張今年最大的滿月，對照之下就可看出當中明顯而有趣的差異了！

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  • 今年最小滿月會出現在6月9日，比12月3日的最大滿月小了13%。（台北市立天文館提供）

    今年最小滿月會出現在6月9日，比12月3日的最大滿月小了13%。（台北市立天文館提供）

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