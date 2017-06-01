醫訊》搶救失智大作戰 南投秀傳醫院開辦失智特診

2017-06-01 17:15

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了﹗南投縣竹山秀傳醫院今日舉辦「搶救失智大作戰」活動，除了增進民眾對失智症相關常識的了解以外，也向各界宣布自6月起開辦「失智特別門診」，共為守護鄉親健康盡分心力。

南投縣人口老化排名全國第3，初估失智人口約近8000人，但失智症初期，家屬難以分辨親人的健忘，是正常老化現象，抑或是疾病造成的？因為患者外觀與過往並無差異，即使到了中度失智情況，也未必能分辨出來，今日竹山秀傳醫院特別透過「搶救失智大作戰」活動，邀請失智團隊治療師紀盈如、個案管理師姚淑敏等人，傳授如何簡易判斷是否失智、如何照護失智者等相關常識，令民眾受益良多。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，失智症好發於老年人，係一種侵犯腦部且記憶功能會逐漸退化的疾病，儘管患者外表看起來與一般人沒兩樣，但因腦部功能受損，各方面多會出現障礙，由於多數民眾常以「老人囝仔性」視之，致忽略就醫的重要性。

他說，其實失智症是有徵兆的，最初會出現多疑、妄想、幻覺等人格、性情改變，隨後則是記憶力、定向力（包括時間、地點沒概念）、判斷力、語言表達等各項能力逐漸退化，建議年長民眾每天可透過「AD-8量表」自我評估，如此本身與家人便可據此了解、觀察症狀輕重，進而讓醫師對症下藥，達到減緩腦部退化的目的。

在此前提下，竹山秀傳醫院特別聘任中國醫藥大學附設醫院神經內科醫生劉彥良，從今日起開辦失智特診，病友到院看診當日，即可完成抽血檢驗、影像檢查、記憶力測驗等工作，以利醫生判斷結果，達到早發現、早治療的目的。