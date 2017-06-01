因應致災降雨 南市消防局第二、三大隊防救災整備

麻豆消防分隊下午整備防救災。（記者楊金城翻攝）

2017-06-01 17:14

〔記者楊金城／台南報導〕因應明天梅雨鋒面加上西南氣流可能出現致災性降雨，台南市消防局第二、第三救災救護大隊暨所屬各分隊，今天趕緊完成救生船艇器材等防救災整備就緒，未來視降雨情形也將機動在易淹水地區超前布署救生艇。

氣象預估明天6月2日是南部下雨最大的一天，台南平地、山區都有機會到達豪雨（3小時>100mm或24小時>200mm）等級。

台南市消防局長李明峯接獲成功大學防災團隊報告後，立即指示台南市各消防單位加強豪大雨防救災整備，而消防局第二、第三救災救護大隊所轄多屬沿海低窪地區，第二大隊長陳博文說，下午因此特別要求所轄7個分隊積極完成各項防救災整備工作。

麻豆中隊長何俊利說，麻豆消防分隊有2艘救生艇、1部水上摩托車及3部橡皮艇都做好準備。

位在南市濱海地區的第三大隊副大隊長王金山說，住在低窪地區的民眾，應預防豪大雨及早避難，備妥民生物品。車輛不可冒然駛入被水淹沒的路面，以免發生意外，豪大雨期間勿到海邊或河川戲水，避免意外事件發生。

三大的主力分隊是佳里消防分隊，小隊長李忠憲說，分隊有3艘動力救生艇、1部水上摩托車及2部橡皮艇也都做好整備。